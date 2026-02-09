Themasports lifenewscy
Αβέρωφ Νεοφύτου για εγγυητές: «Τώρα μπορεί να κινδυνεύει το δικό σου σπίτι χωρίς να το έχεις ιδέα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ Νεοφύτου για εγγυητές: «Τώρα μπορεί να κινδυνεύει το δικό σου σπίτι χωρίς να το έχεις ιδέα»

 09.02.2026 - 10:01
Αβέρωφ Νεοφύτου για εγγυητές: «Τώρα μπορεί να κινδυνεύει το δικό σου σπίτι χωρίς να το έχεις ιδέα»

Σοβαρές τοποθετήσεις για τη λειτουργία των εταιρειών εξαγοράς δανείων και το καθεστώς των εγγυητών έκανε ο βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφερόμενος στον ισχύοντα νόμο και στις πρακτικές που ακολουθούνται εδώ και χρόνια.

Όπως δήλωσε, έχοντας ο ίδιος υπάρξει στο παρελθόν σε εταιρεία εξαγοράς δανείων, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο νόμος πρέπει να παραμείνει ως έχει, χωρίς καμία αλλαγή. Παράλληλα, περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθείται από τις εταιρείες, σημειώνοντας ότι λαμβάνουν ό,τι μπορούν από τον πρωτοφειλέτη και στη συνέχεια στρέφονται κατά των εγγυητών και ακόμη και των κληρονόμων τους, χωρίς να απαιτείται απόφαση Δικαστηρίου.

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε και σε πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου της ΚΕΔΙΠΕΣ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν του αποδίδει πρόθεση αλλοίωσης της πραγματικότητας, αλλά πιθανή άγνοια. Επεσήμανε ότι το 2008 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν μόλις στο 5%, ενώ το 2013 εκτινάχθηκαν στο 50%, εξαιτίας της πρακτικής που ίσχυε μέχρι τότε και είχε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ένα δάνειο δεν χαρακτηριζόταν μη εξυπηρετούμενο ακόμη και αν ο δανειολήπτης δεν πλήρωνε δόση για 5, 10 ή και 20 χρόνια, εφόσον το ενυπόθηκο κάλυπτε το ποσό του δανείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των εγγυητών, τονίζοντας ότι ενδεχομένως υπάρχουν μέχρι και 85.000 πολίτες που έχουν υπογράψει εγγυήσεις χωρίς να γνωρίζουν τον σημερινό κίνδυνο που διατρέχουν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πολλές εγγυήσεις δόθηκαν στο παρελθόν «για ένα καφέ με μια φίλη», για λόγους υγείας, στέγασης ή οικογενειακής ανάγκης, με μια απλή υπογραφή.

 «Τώρα μπορεί να κινδυνεύει το δικό σου σπίτι χωρίς να το έχεις ιδέα», πρόσθεσε.

Σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες αυτοί ενδέχεται να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, ή να έχει ήδη εγγραφεί μνημόνιο επί της περιουσίας τους, χωρίς ποτέ να έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση.

«Όταν είχαν ζημίες πλήρωναν οι πολίτες, τώρα αναμένουν  το κοινωνικό τους μέρισμα», είπε καταληκτικά.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

 

 

