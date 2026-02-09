Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Δε θα ξεφεύγει κανένας! Όπου κι αν πας στον αυτοκινητόδρομο… θα σε βλέπουν οι κάμερες - Τι θα καταγράφουν

 09.02.2026 - 09:16
VIDEO - Δε θα ξεφεύγει κανένας! Όπου κι αν πας στον αυτοκινητόδρομο… θα σε βλέπουν οι κάμερες - Τι θα καταγράφουν

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επιτήρησης της οδικής συμπεριφοράς εξετάζει το Τμήμα Τροχαίας, με στόχο τη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων στους αυτοκινητοδρόμους.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας Ανδρέας Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση των κινητών καμερών, ώστε να μπορούν να καταγράφουν παραβάσεις όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά η εφαρμογή του συστήματος επιβολής μέσης ταχύτητας, μέσω τοποθέτησης καμερών στην αρχή και στο τέλος των αυτοκινητοδρόμων. Το σύστημα θα αναγνωρίζει το όχημα κατά την είσοδο και την έξοδό του, υπολογίζοντας τον χρόνο που χρειάστηκε για να διανύσει τη συγκεκριμένη απόσταση. Αν η μέση ταχύτητα ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο, τότε θα εκδίδεται εξώδικο, πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Παπά, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο εγχείρημα, καθώς απαιτείται ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθμων και μηχανισμών που θα λαμβάνουν υπόψη εξαιρέσεις, όπως στάσεις ή αλλαγές πορείας, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των υπολογισμών.

Οι αρχές θεωρούν ότι ο συνδυασμός τεχνολογίας και αυστηρότερης επιτήρησης μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να οδηγήσει τους οδηγούς σε πιο υπεύθυνη και νόμιμη συμπεριφορά στους δρόμους.

Δείτε το βίντεο:

