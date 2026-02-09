Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘλίψη για την 35χρονη νηπιαγωγό στην Αρτα που πέθανε 20 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για την 35χρονη νηπιαγωγό στην Αρτα που πέθανε 20 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

 09.02.2026 - 09:41
Θλίψη για την 35χρονη νηπιαγωγό στην Αρτα που πέθανε 20 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Περίπου 20 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, η Ευανθία Αγγελοπούλου έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών το περασμένο Σάββατο στην Άρτα, βυθίζοντας σε απέραντη θλίψη την οικογένειά της, αλλά και όλους όσοι τη γνώριζαν.

Η γυναίκα από την Πάτρα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Αρτα, απ’ όπου καταγόταν ο σύζυγός της, ιατρός-πνευμονολόγος Χρυσόστομος Μητσοκάλης. Δημιούργησαν μία όμορφη οικογένεια και από από μερικές ημέρες κράτησαν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Πριν προλάβουν όμως να χαρούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, το πρωί του Σαββάτου η Ευανθία αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε. Αμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άρτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι υπέστη ανακοπή, ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να εντοπιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή στην οποία αναμένεται να υποβληθεί σήμερα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα.

Η κηδεία και η ταφή της θα γίνουν στην Αρτα, αλλά εν αναμονή της νεκροτομής, μέχρι χθες, δεν είχε οριστεί ο ναός και η ώρα τέλεσής της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας - Πού βρίσκεται η έρευνα του ΟΚΥπΥ
«Ντου» στην Πάφο - Ελέγχθηκαν 65 συνολικά πρόσωπα - Με γεμάτες τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ οι συλληφθέντες - Χωρίς άδειες το εστιατόριο
Εμφανίστηκαν θύσανοι στον ουρανό της Κύπρου; Το εντυπωσιακό φαινόμενο που τράβηξε τα βλέμματα στο Κολόσσι - Φωτογραφία
Νέα σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών - Χειροπέδες σε 27χρονο - Υπό κράτηση άλλοι τρεις
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Φεβρουάριου - Το γνωστό και το άγνωστο όνομα - Ο βίος του Αγίου που τιμάται
Εντυπωσιακό θέαμα στην Κύπρο: Σαν κύματα στον ουρανό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Έτσι «έδεσαν» τις κάσιες σε διπλοκάμπινο – Δείτε τη Viral φωτογραφία

 09.02.2026 - 09:26
Επόμενο άρθρο

Viral οι Κύπριες γιαγιάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη – Η Χατζηπαντελή και ο Flatley στο βιντεοκλίπ της Eurovision – Δείτε φωτογραφίες

 09.02.2026 - 09:51
Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

Για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνει πρόσκληση προς την Αθήνα και τη Λευκωσία, καλώντας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχουν στο πρώτο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

  •  09.02.2026 - 06:32
Ο Πολιτικός Χάρτης της Κύπρου: Από το «ξεκαθάρισμα» του 2016 και του 2021, στη μεγάλη μάχη του Μαΐου - «Πυρετός» στο Μητρώο Κομμάτων

Ο Πολιτικός Χάρτης της Κύπρου: Από το «ξεκαθάρισμα» του 2016 και του 2021, στη μεγάλη μάχη του Μαΐου - «Πυρετός» στο Μητρώο Κομμάτων

  •  09.02.2026 - 06:37
VIDEO - Δε θα ξεφεύγει κανένας! Όπου κι αν πας στον αυτοκινητόδρομο… θα σε βλέπουν οι κάμερες - Τι θα καταγράφουν

VIDEO - Δε θα ξεφεύγει κανένας! Όπου κι αν πας στον αυτοκινητόδρομο… θα σε βλέπουν οι κάμερες - Τι θα καταγράφουν

  •  09.02.2026 - 09:16
Θάνατος 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας - Πού βρίσκεται η έρευνα του ΟΚΥπΥ

Θάνατος 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας - Πού βρίσκεται η έρευνα του ΟΚΥπΥ

  •  09.02.2026 - 08:38
Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

  •  09.02.2026 - 09:23
Αντίδραση Αστυνομικών για τα έκτροπα στο ΓΣΠ - Πλήρης ασυδοσία και εγκληματική δράση – Η ανοχή τέλειωσε

Αντίδραση Αστυνομικών για τα έκτροπα στο ΓΣΠ - Πλήρης ασυδοσία και εγκληματική δράση – Η ανοχή τέλειωσε

  •  09.02.2026 - 08:14
Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο: Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του ανήλικου - Έτρεξε να προστατέψει το παιδί του

Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο: Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του ανήλικου - Έτρεξε να προστατέψει το παιδί του

  •  09.02.2026 - 09:12
Θα έχουμε κρέας την Τσικνοπέμπτη; Σε αυτά τα είδη «τσιμπάνε» οι τιμές - Πότε θα «κορυφωθεί» η ζήτηση

Θα έχουμε κρέας την Τσικνοπέμπτη; Σε αυτά τα είδη «τσιμπάνε» οι τιμές - Πότε θα «κορυφωθεί» η ζήτηση

  •  09.02.2026 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα