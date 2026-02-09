Θλίψη για την 35χρονη νηπιαγωγό στην Αρτα που πέθανε 20 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Η γυναίκα από την Πάτρα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Αρτα, απ’ όπου καταγόταν ο σύζυγός της, ιατρός-πνευμονολόγος Χρυσόστομος Μητσοκάλης. Δημιούργησαν μία όμορφη οικογένεια και από από μερικές ημέρες κράτησαν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Πριν προλάβουν όμως να χαρούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, το πρωί του Σαββάτου η Ευανθία αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε. Αμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άρτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι υπέστη ανακοπή, ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να εντοπιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή στην οποία αναμένεται να υποβληθεί σήμερα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα.

Η κηδεία και η ταφή της θα γίνουν στην Αρτα, αλλά εν αναμονή της νεκροτομής, μέχρι χθες, δεν είχε οριστεί ο ναός και η ώρα τέλεσής της.

