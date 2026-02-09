Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Έφοδος σε εστιατόριο: Συγκλονίζει η μαρτυρία του διοργανωτή του πάρτι - «Υπήρχαν και παιδιά στον χώρο...»

 09.02.2026 - 12:03
VIDEO - Έφοδος σε εστιατόριο: Συγκλονίζει η μαρτυρία του διοργανωτή του πάρτι - «Υπήρχαν και παιδιά στον χώρο...»

Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Κυριακής (8/2), στο κέντρο της Πάφου, η οποία κατέληξε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μέλη της Αστυνομίας, με τη συνδρομή του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ), εισήλθαν αιφνιδιαστικά σε εστιατόριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ιδιωτικό πάρτι με περίπου 80 καλεσμένους. Την ίδια ώρα, αποκλείστηκαν δρόμοι γύρω από την περιοχή, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί φρουρούσαν τα σημεία πρόσβασης, με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων να είναι ιδιαίτερα αισθητή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Ντου» στην Πάφο - Ελέγχθηκαν 65 συνολικά πρόσωπα - Με γεμάτες τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ οι συλληφθέντες - Χωρίς άδειες το εστιατόριο

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, μιλώντας για το περιστατικό ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα τέσσερα πρόσωπα που συνελήφθησαν. Όπως ανέφερε, οι συλληφθέντες δεν ήταν καλεσμένοι στο πάρτι και δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον ίδιο ή με τους παρευρισκόμενους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έφοδος Αστυνομίας σε ιδιωτικό πάρτι στην Πάφο - Προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις - Αποκλείστηκε η περιοχή

«Κάλεσα οικογένεια, φίλους και γνωστούς, υπήρχαν και παιδιά στον χώρο. Δεν είχαμε καμία εμπλοκή με τα άτομα που συνελήφθησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως από όσο μπορεί να αντιληφθεί, η παρουσία ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας προϋποθέτει σοβαρό λόγο ο οποίος, όπως είπε, δεν αντικατοπτρίζει τη φύση της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην κατοχή των τεσσάρων προσώπων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά καθώς και σιδερογροθιές, στοιχεία τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα τέσσερα πρόσωπα βρέθηκαν στον χώρο, καθώς και τυχόν αδικήματα που προκύπτουν.

Δείτε όσα ανέφερε πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί  στο Κραν Μοντανά, όπως επίσης και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

