ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Video: Έρευνα για τις καταγγελίες της Annie Alexui… Η τοποθέτηση Φυτιρή που ξεκαθαρίζει τη στάση της Αστυνομίας

 09.02.2026 - 12:53
Video: Έρευνα για τις καταγγελίες της Annie Alexui… Η τοποθέτηση Φυτιρή που ξεκαθαρίζει τη στάση της Αστυνομίας

Ο Χριστοδούλος Κόνσολος, λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» για τις τρέχουσες έρευνες που αφορούν τις καταγγελίες της Annie Alexui.

Όπως ανέφερε, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς να επεκταθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία ή λεπτομέρειες, τονίζοντας ωστόσο τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση.

Παράλληλα, ο κ. Κόνσολος αναφέρθηκε στην αναζήτηση του επίμαχου βίντεο που φέρεται να εμπλέκει συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε υποθέσεις μαύρου χρήματος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του. Οπως ανέφερε οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Δείτε βίντεο:

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κλήθηκε να τοποθετηθεί για την υπόθεση της Annie Alexui και το οργανωμένο έγκλημα, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των νόμων και της σωστής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Τα κράτη κινούνται στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, με μαρτυρίες, καταθέσεις και επιχειρήματα με βάση τα οποία μπορούν να υπάρξουν συλλήψεις. Είμαστε αφοσιωμένοι στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και να πάμε ένα βήμα μπροστά, με βάση πάντα τους νόμους. Οι παράνομοι και το οργανωμένο έγκλημα ότι τεχνολογία υπάρχει την χρησιμοποιούν παράνομα, εμείς πρέπει να πάμε πάντα με νόμους».

Παράλληλα, ο κ. Φυτιρής υπενθύμισε ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να δράσει άμεσα για όσα γράφονται στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ όσον αφορά την πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στην υπόθεση, σημείωσε ότι η πολιτική κατεύθυνση είναι «να εξιχνιαστούν και να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η πρόσφατη νομοθεσία δίνει στην Αστυνομία ισχυρά εργαλεία για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την αποβολή τυχόν «σάπιων μήλων».

Πέθανε ο εκπαιδευτικός Ανδρέας Γεωργίου: «Θα μας λείψεις όλους» - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 09.02.2026 - 12:35

 09.02.2026 - 12:35
Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Tüttö: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία και η στέγαση

 09.02.2026 - 13:09

 09.02.2026 - 13:09
Τα είπαν τηλεφωνικώς ΠτΔ - Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

Τα είπαν τηλεφωνικώς ΠτΔ - Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί  στο Κραν Μοντανά, όπως επίσης και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

