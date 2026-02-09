Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Tüttö: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία και η στέγαση

Καλωσορίζοντας την κα Tüttö, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ειδικά σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια, για να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες της Ευρώπης με την ΕΕ. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί πρόσφατα διάβαζα ότι το ποσοστό των Κυπρίων που προσεγγίζουν θετικά την ΕΕ ξεπερνά το 74%, το οποίο νομίζω είναι από τα ψηλότερα της ΕΕ. Αυτό είναι μάλιστα και μια από τις τρεις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας μας και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. [Η Κύπρος] είναι ένα μικρό κράτος μέλος χωρίς κρυφές ατζέντες, ένας έντιμος μεσολαβητής. Μπορούμε να το πετύχουμε, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες μας. Αυτή είναι λοιπόν μια από τις τρεις προτεραιότητες που έχουμε.

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι το ότι είναι καιρός να εργαστούμε για την ευρωπαϊκή αυτονομία, για να είμαστε πιο ανεξάρτητοι. Αυτό δεν αγγίζει μόνο θέματα ασφάλειας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ –κάτι που γνωρίζω πολύ καλά ότι αποτελεί επίσης προτεραιότητα για εσάς– και θέματα συνοχής –ακόμη μια προτεραιότητα που έχετε και εσείς.

Η τρίτη προτεραιότητά μας, έχοντας κατά νου την εγγύτητα της Κύπρου με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι να φέρουμε την περιοχή πιο κοντά στην ΕΕ, αυτήν την περιοχή που είναι μεγάλης σημασίας για την Ένωσή μας.

Ανυπομονώ για τη συζήτησή μας. Γνωρίζω πολύ καλά τις προτεραιότητές σας. Ξέρω ότι θα συμμετάσχετε σε σειρά συναντήσεων που θα έχουμε στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Προεδρίας μας. Επίσης αναμένουμε από εσάς κάποιες προτάσεις για θέματα που πρόκειται να συζητήσουμε, ιδιαίτερα για ζητήματα που αφορούν τους πολίτες μας. Ο Υπουργός Εσωτερικών βρίσκεται εδώ. Ένα από τα κύρια θέματα, με το οποίο ασχολείται αυτές τις μέρες, είναι το ζήτημα της στέγασης, το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση –και πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε το σχέδιο για την προσιτή ευρωπαϊκή στέγαση. Ας συνεργαστούμε λοιπόν τους επόμενους έξι μήνες, ώστε να θέσουμε όλα αυτά υπό την ομπρέλα της ενίσχυσης της αυτονομίας της ΕΕ.»

Από πλευράς της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είπε, μεταξύ άλλων, όσον αφορά το θέμα του να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες με την ΕΕ, ότι ο ρόλος των ηγετών σε τοπικό επίπεδο θα ενδυναμωθεί τα επόμενα χρόνια, γιατί οι πολίτες πρέπει να βλέπουν και να αγγίζουν τους αρμόδιους. Ειδικά σε αυτές τις εποχές ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, οι ανθρώπινες επαφές και οι ανθρώπινες επαφές με ηγέτες θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Η κα Tüttö είπε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εστιάζει την προσοχή της στο θέμα του προϋπολογισμού της ΕΕ και αν αυτός θα υποστηρίξει μια Ευρώπη που είναι πιο κοντά στους πολίτες ή όχι.