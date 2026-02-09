Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για το νερό: Πρόβλημα στην αφαλάτωση Λάρνακας – Έκκληση για άμεση εξοικονόμηση

 09.02.2026 - 13:33
Συναγερμός για το νερό: Πρόβλημα στην αφαλάτωση Λάρνακας – Έκκληση για άμεση εξοικονόμηση

Τεχνικό πρόβλημα στη μονάδα αφαλάτωσης Λάρνακας προσπαθεί να αποκαταστήσει εντός της ημέρες το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), καλώντας ωστόσο παράλληλα καταναλωτές και Αρχές Υδατοπρομήθειας σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο να περιορίσουν την κατανάλωση στο ελάχιστο.

Σε ανακοίνωσή του το ΤΑΥ αναφέρει ότι λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε το Σαββατοκύριακο στη μονάδα αφαλάτωσης Λάρνακας, η παροχή πόσιμου νερού προς στις υδατοδεξαμενές των Κοινοτήτων και Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ενδέχεται να είναι μειωμένη.

«Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η παροχή από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας να αποκατασταθεί εντός της ημέρας», προσθέτει.

Μέχρι την πλήρη επαναφορά της μονάδας στο σύστημα, συνεχίζει το ΤΑΥ, η υδροδότηση των περιοχών καλύπτεται από το Διυλιστήριο Τερσεφάνου, το Διυλιστήριο Κόρνου και τη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική αποθηκευτική ικανότητα των δεξαμενών του Δήμου Λευκωσίας ανέρχεται σε 87.750 κ.μ., του Δήμου Λάρνακας σε 22.000 κ.μ. και των Δήμων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας σε 15.000 κ.μ., «γεγονός που μέχρι στιγμής έχει συμβάλει ώστε να μην παρατηρηθούν ελλείψεις στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών».

Ωστόσο, καλούνται «τόσο οι καταναλωτές όσο και οι Αρχές Υδατοπρομήθειας να επιδεικνύουν υπεύθυνη χρήση νερού και να περιορίσουν, όπου είναι εφικτό, την κατανάλωση στο ελάχιστο».

Σημειώνεται ότι τεχνικό ζήτημα παρουσιάστηκε και στη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού, το οποίο όμως αποκαταστάθηκε άμεσα χάρη στη συντονισμένη παρέμβαση της ΑΗΚ και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί  στο Κραν Μοντανά, όπως επίσης και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

