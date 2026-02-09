Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Η Google αλλάζει βασικές εφαρμογές στο Android – Τι νέο έρχεται

 09.02.2026 - 15:44
Η Google αλλάζει βασικές εφαρμογές στο Android – Τι νέο έρχεται

Η Google ετοιμάζει μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές σε ορισμένες από τις βασικές εφαρμογές της στο Android, με στόχο την καλύτερη οργάνωση λειτουργιών και μια πιο συνεκτική εμπειρία χρήσης. Οι δοκιμές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αφορούν κυρίως τις εφαρμογές Contacts και Phone by Google.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές αφορά τα Calling Cards, τις κάρτες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και λειτουργούν αντίστοιχα με τα Contact Posters του iOS. Μέχρι σήμερα, η διαχείρισή τους γινόταν αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή Phone by Google.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις από δοκιμαστικές εκδόσεις, η Google σκοπεύει να προσθέσει ειδικό shortcut για τα Calling Cards απευθείας μέσα στα Google Contacts. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να επεξεργάζονται και να ρυθμίζουν τις κάρτες τους χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην εφαρμογή τηλεφώνου, κάνοντας τη διαδικασία πιο άμεση και λογική.

Ανανέωση σχεδιασμού στο Phone by Google

Παράλληλα, η Google φαίνεται να δουλεύει πάνω σε ανανεωμένο περιβάλλον χρήστη για το Phone by Google, με αλλαγές που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τη σχεδιαστική φιλοσοφία Material 3 Expressive. Οι δοκιμές δείχνουν πιο καθαρό UI, βελτιωμένη οργάνωση στην οθόνη κλήσεων και μικρές παρεμβάσεις που κάνουν το dialer πιο σύγχρονο και ευανάγνωστο.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν έχουν ακόμη περάσει σε σταθερή έκδοση και προς το παρόν εντοπίζονται σε beta builds της εφαρμογής.

Πότε θα γίνουν διαθέσιμες

Όπως συμβαίνει συνήθως με αντίστοιχες δοκιμές, δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των αλλαγών σε όλους τους χρήστες.

Ωστόσο, η παρουσία τους σε δοκιμαστικές εκδόσεις δείχνει ότι η Google προετοιμάζει σταδιακά μια πιο ενοποιημένη εμπειρία διαχείρισης κλήσεων και επαφών στο Android.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Πάει Παρίσι και Βέλγιο ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πλούσιο πρόγραμμα και οι επαφές

Πάει Παρίσι και Βέλγιο ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πλούσιο πρόγραμμα και οι επαφές

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, για το Παρίσι, όπου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τους διαχρονικούς δεσμούς της με τη Γαλλία και την Ευρώπη. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύσει στο Παρίσι η σύζυγός του κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

