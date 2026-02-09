Η Google αλλάζει βασικές εφαρμογές στο Android – Τι νέο έρχεται

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές αφορά τα Calling Cards, τις κάρτες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και λειτουργούν αντίστοιχα με τα Contact Posters του iOS. Μέχρι σήμερα, η διαχείρισή τους γινόταν αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή Phone by Google.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις από δοκιμαστικές εκδόσεις, η Google σκοπεύει να προσθέσει ειδικό shortcut για τα Calling Cards απευθείας μέσα στα Google Contacts. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να επεξεργάζονται και να ρυθμίζουν τις κάρτες τους χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην εφαρμογή τηλεφώνου, κάνοντας τη διαδικασία πιο άμεση και λογική.

Ανανέωση σχεδιασμού στο Phone by Google

Παράλληλα, η Google φαίνεται να δουλεύει πάνω σε ανανεωμένο περιβάλλον χρήστη για το Phone by Google, με αλλαγές που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τη σχεδιαστική φιλοσοφία Material 3 Expressive. Οι δοκιμές δείχνουν πιο καθαρό UI, βελτιωμένη οργάνωση στην οθόνη κλήσεων και μικρές παρεμβάσεις που κάνουν το dialer πιο σύγχρονο και ευανάγνωστο.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν έχουν ακόμη περάσει σε σταθερή έκδοση και προς το παρόν εντοπίζονται σε beta builds της εφαρμογής.

Πότε θα γίνουν διαθέσιμες

Όπως συμβαίνει συνήθως με αντίστοιχες δοκιμές, δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των αλλαγών σε όλους τους χρήστες.

Ωστόσο, η παρουσία τους σε δοκιμαστικές εκδόσεις δείχνει ότι η Google προετοιμάζει σταδιακά μια πιο ενοποιημένη εμπειρία διαχείρισης κλήσεων και επαφών στο Android.

Πηγή: techblog.gr