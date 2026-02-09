Πάει Παρίσι και Βέλγιο ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πλούσιο πρόγραμμα και οι επαφές

Οι εκθέσεις αποτελούν συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Μουσείο του Λούβρου και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, και περιλαμβάνουν επιλεγμένα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια, καθώς και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που προβάλλουν τη διαχρονική πολιτιστική παρουσία της Κύπρου.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει το απόγευμα της 10ης Φεβρουαρίου τα εγκαίνια της έκθεσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας στην παρουσία υψηλών προσκεκλημένων και επισήμων. Η έκθεση, την οποία συνεπιμελήθηκαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Κύπρου και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF), θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου 2026.

Αργότερα την ίδια ημέρα θα εγκαινιάσει την έκθεση κυπριακών εκθεμάτων στο Μουσείο του Λούβρου. Για την υλοποίηση της έκθεσης, η οποία θα είναι ανοικτή για τους επισκέπτες μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026, συνεργάστηκαν με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Μουσείο του Λούβρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας CYENS.



Στη συνέχεια, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην περιοχή πλησίον του Κάστρου Alden Biesen, στο Βέλγιο, όπου στις 12 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε συνάντηση ομάδας Ευρωπαίων ηγετών, την οποία συγκαλούν ο Γερμανός Καγκελάριος και οι Πρωθυπουργοί Ιταλίας και Βελγίου, επίσης με θέμα την ανταγωνιστικότητα.

Η ολοήμερη άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ξεκινήσει με την καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων των ηγετών με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Ρομπέρτα Μέτσολα. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις των πρώην Πρωθυπουργών της Ιταλίας κ.κ. Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, σε χωριστές Συνόδους εργασίας, όπου θα καταθέσουν τις απόψεις τους για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, αντίστοιχα, σε συνέχεια των εκθέσεων που είχαν υποβάλει το 2024.



Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στο Παρίσι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει, επίσης, και η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου.