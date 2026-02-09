Απεβίωσε ο Κωστάκης Κωνσταντίνου - «Δεν πρόλαβε να επιστρέψει στην αγαπημένη μας πόλη» - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία του έγινε την Δευτέρα 9/2/2026 και ωρα 12:00μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και η ταφή στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Παράκληση της οικογένειας ήταν οι εισφορές για το Ίδρυμα «ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ».