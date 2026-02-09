Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσελίκ: «Το Κυπριακό δεν λύνεται με κούρσα εξοπλισμών»

 09.02.2026 - 18:00
Τσελίκ: «Το Κυπριακό δεν λύνεται με κούρσα εξοπλισμών»

Το Κυπριακό «δεν λύνεται με κούρσα εξοπλισμών» ούτε με τη μετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό προγεφύρωμα τρίτων χωρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ.

Σε δηλώσεις του έπειτα από συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κομματός του, ο Τσελίκ είπε ότι «αυτό που πρέπει να προσέξει η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ότι η επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν επιτυγχάνεται μετατρέποντας την πλευρά αυτή σε αρχηγείο άλλων χωρών». 

"Βλέπουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καταστήσει πρώτη της προτεραιότητα να προσκαλεί οποιαδήποτε χώρα με την οποία η Τουρκία έχει την παραμικρή ένταση και έχει εισέλθει σε μια υπερβολική κούρσα εξοπλισμών", υποστήριξε.

"Όλα αυτά δεν έχουν κανένα όφελος, ούτε και κανένα νόημα. Η ορθή στάση είναι να επιλύονται τα ζητήματα στο τραπέζι. Με μια κούρσα εξοπλισμών δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτέλεσμα. Το να απειλείται η Τουρκία δεν είναι κάτι που έχει οποιοδήποτε αντίκρισμα, δεν είναι καν άξιο να χαρακτηριστεί ως γελοίο. Επομένως, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να απέχει από τέτοιες πρακτικές», ανέφερε.

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ακόμη ότι πρέπει «να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θα έβλαπταν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της τδβκ στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Όλα αυτά συζητούνται στο τραπέζι και οδηγούνται σε αποτέλεσμα στο πλαίσιο της διπλωματίας. Το κυπριακό ζήτημα είναι ήδη ένα από τα βασικά ζητήματα. Αυτό που λέμε πάντα είναι το εξής: θα συνεχίσουμε πάντοτε να στηρίζουμε την υπόθεση των Τουρκοκυπρίων. Η προστασία των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της τδβκ είναι εθνική μας υπόθεση. Η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας τάσσεται επίσης υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας και στέλνει τα σωστά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση», επεσήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντάς την ως «καλή ευκαιρία και μια πλατφόρμα» για την ενίσχυση της διπλωματικής ικανότητας και την επίλυση των προβλημάτων «στο τραπέζι». Πρόσθεσε ότι η επέκταση της διπλωματίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδα είναι προς όφελος όλων και ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει ή να βελτιώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς διαλόγου.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της Αθήνας, κάνοντας λόγο για δηλώσεις ή κινήσεις που, όπως υποστήριξε, «στοχοποιούν την Τουρκία» και για ζητήματα όπως ο εξοπλισμός νησιών, τα οποία, κατά την τουρκική θέση, θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα επιδιώκει εδώ και χρόνια να μεταφέρει τα διμερή της ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που, όπως είπε, δεν ενίσχυσε ούτε την ευρωπαϊκή ασφάλεια ούτε το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως μετά τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι στόχος της Άγκυρας είναι η αποφυγή της έντασης, αναφέροντας πως «το Αιγαίο δεν πρέπει να είναι πεδίο σύγκρουσης, αλλά θάλασσα ειρήνης», και ότι τόσο το Κυπριακό όσο και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα μπορούν να οδηγηθούν σε αποτέλεσμα μόνο μέσα από τη διπλωματική οδό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

