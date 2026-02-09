Πλημμύρες «σαρώνουν» το Μαρόκο: Πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, δείτε βίντεο

Η φυσική καταστροφή έχει προκαλέσει τέσσερις θανάτους, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Στο χωριό Ουλέντ Αμέρ, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν μετά τις προειδοποιήσεις που μεταδόθηκαν από τα μεγάφωνα του τοπικού τζαμιού, καθώς τα νερά πλησίαζαν τα σπίτια τους.

Κοντά στην Κενίτρα, περίπου 40.000 εκτοπισμένοι ζουν πλέον σε σκηνές. Κάποιοι διασώθηκαν από τις ταράτσες των σπιτιών τους, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν με βάρκες ή ελικόπτερα. Οι οικογένειες σχηματίζουν ουρές για ιατρική φροντίδα, περιμένοντας να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.



Πολλοί εκφράζουν τον φόβο πως οι πλημμύρες μπορεί να ξαναχτυπήσουν, προσθέτοντας ψυχολογική πίεση στους εκτοπισμένους.





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα