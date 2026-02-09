Themasports lifenewscy
Πλημμύρες «σαρώνουν» το Μαρόκο: Πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

 09.02.2026 - 19:03
Στο βόρειο Μαρόκο, σφοδρές πλημμύρες έχουν αναγκάσει πάνω από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φυσική καταστροφή έχει προκαλέσει τέσσερις θανάτους, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Στο χωριό Ουλέντ Αμέρ, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν μετά τις προειδοποιήσεις που μεταδόθηκαν από τα μεγάφωνα του τοπικού τζαμιού, καθώς τα νερά πλησίαζαν τα σπίτια τους.

Κοντά στην Κενίτρα, περίπου 40.000 εκτοπισμένοι ζουν πλέον σε σκηνές. Κάποιοι διασώθηκαν από τις ταράτσες των σπιτιών τους, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν με βάρκες ή ελικόπτερα. Οι οικογένειες σχηματίζουν ουρές για ιατρική φροντίδα, περιμένοντας να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πολλοί εκφράζουν τον φόβο πως οι πλημμύρες μπορεί να ξαναχτυπήσουν, προσθέτοντας ψυχολογική πίεση στους εκτοπισμένους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, για το Παρίσι, όπου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τους διαχρονικούς δεσμούς της με τη Γαλλία και την Ευρώπη. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύσει στο Παρίσι η σύζυγός του κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

