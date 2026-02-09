Οικογενειακή τραγωδία στην Ελλάδα: Σκότωσε τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

Πάει Παρίσι και Βέλγιο ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πλούσιο πρόγραμμα και οι επαφές
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, για το Παρίσι, όπου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τους διαχρονικούς δεσμούς της με τη Γαλλία και την Ευρώπη. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύσει στο Παρίσι η σύζυγός του κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.