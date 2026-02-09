Βίντεο με φρικτά βασανιστήρια στη Λάρνακα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα, ανοίγουν... στόματα και έρχονται νέες συλλήψεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, «ο 48χρονος φέρεται να βασάνιζε φρικτά επτά πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι θέμα ωρών να συλληφθούν και άλλα ύποπτα άτομα. Μετά τις αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια σε γραφείο καζίνο στην Πύλα, με αρχηγό τον 48χρονο, άρχισαν να ανοίγουν στόματα.

Κάποια από τα θύματα που είχαν απαχθεί και εμφανίζονται στα βίντεο, Κύπριοι και αλλοδαποί, έχουν ήδη δώσει κατάθεση στην Αστυνομία.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και 27χρονος από την Παλαιστίνη, ενώ καταζητείται ένας δεκαεπτάχρονος.

Η Αστυνομία ψάχνει τα πιστόλια, τα μαχαίρια και τα άλλα επιθετικά όργανα που καταγράφονται να χρησιμοποιούνται στους βασανισμούς, ενώ αξιολογεί όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στα κινητά του 48χρονου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, τα θύματα ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν βάναυσα με μαχαίρια και πιστόλια για να καταβάλουν χρήματα και για να ομολογήσουν εμπλοκή σε σχέδιο δολοφονίας του 48χρονου υπόδικου, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν.