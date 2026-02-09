Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜωρό 1,5 ετών στην Κύπρο χρειάζεται άμεσα δότη μυελού των οστών - Πώς μπορείτε να βοηθήσετε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μωρό 1,5 ετών στην Κύπρο χρειάζεται άμεσα δότη μυελού των οστών - Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

 09.02.2026 - 22:08
Μωρό 1,5 ετών στην Κύπρο χρειάζεται άμεσα δότη μυελού των οστών - Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Παγκύπρια κινητοποίηση για εξεύρεση συμβατού δότη μυελού των οστών προκειμένου να σωθεί παιδάκι 1,5 ετών, πραγματοποιείται μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, το παιδάκι χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση και το κοινό καλείται να εγγραφεί ως δότης και να δώσει δείγμα στα σημεία δειγματοληψίας που έχουν οριστεί.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής ως εθελοντής δότης είναι απλή και ανώδυνη, καθώς απαιτείται μόνο η λήψη δείγματος σάλιου.

Δότες μπορούν να γίνουν άτομα 18-45 ετών. Το δείγμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συμβατότητας και δεν συνεπάγεται καμία περαιτέρω δέσμευση σε αυτό το στάδιο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο εκπαιδευτικός Ανδρέας Γεωργίου: «Θα μας λείψεις όλους» - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο
Μεγάλο θαύμα: Οδηγός καρφώθηκε από στύλο στο στομάχι και επέζησε ενώ της έδιναν μόνο 1% πιθανότητες - Προσoχή στις εικόνες - Βίντεο
Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Έτσι «έδεσαν» τις κάσιες σε διπλοκάμπινο – Δείτε τη Viral φωτογραφία
Viral οι Κύπριες γιαγιάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη – Η Χατζηπαντελή και ο Flatley στο βιντεοκλίπ της Eurovision – Δείτε φωτογραφίες
Φειδίας Παναγιώτου… έκανε live σε κουρείο! Προσπάθησε να πείσει τον Μάριο Νικολάου να μπει υποψήφιος στο κόμμα του - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία, στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

 09.02.2026 - 22:03
Επόμενο άρθρο

Μια 28χρονη στο Βέλγιο κατάπιε κουτάλι 17 εκατοστών όταν πήδηξε πάνω της ο σκύλος της

 09.02.2026 - 22:24
Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν «συνεχίζει να εργάζεται με τους δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων για την προώθηση των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ιδίως για το άνοιγμα επιπλέον σημείων διέλευσης το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

  •  09.02.2026 - 21:30
Στέφανος προς Ειρήνη: «Θα είσαι μαζί μας στη μάχη των βουλευτικών;»- Τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η βουλεύτρια

Στέφανος προς Ειρήνη: «Θα είσαι μαζί μας στη μάχη των βουλευτικών;»- Τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η βουλεύτρια

  •  09.02.2026 - 19:14
Βίντεο με φρικτά βασανιστήρια στη Λάρνακα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα, ανοίγουν... στόματα και έρχονται νέες συλλήψεις

Βίντεο με φρικτά βασανιστήρια στη Λάρνακα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα, ανοίγουν... στόματα και έρχονται νέες συλλήψεις

  •  09.02.2026 - 20:58
«Μάχη» στο Ανώτατο για τη Μονή Οσίου Αββακούμ – Έφεση για το διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων

«Μάχη» στο Ανώτατο για τη Μονή Οσίου Αββακούμ – Έφεση για το διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων

  •  09.02.2026 - 15:59
Αυτοί είναι οι έξι υποψήφιοι του ΔΗΚΟ για την επαρχία Λάρνακας - To who is who τους

Αυτοί είναι οι έξι υποψήφιοι του ΔΗΚΟ για την επαρχία Λάρνακας - To who is who τους

  •  09.02.2026 - 19:31
Οικογενειακή τραγωδία στην Ελλάδα: Σκότωσε τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελλάδα: Σκότωσε τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

  •  09.02.2026 - 19:40
Προειδοποιεί το ΤΟΜ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα

Προειδοποιεί το ΤΟΜ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα

  •  09.02.2026 - 20:25
Φυτιρής για υπόκοσμο: Και πίνω υποβρύχια και κάνω στροφές / Υ-πο-βρύ-χι-ες καταστροφές

Φυτιρής για υπόκοσμο: Και πίνω υποβρύχια και κάνω στροφές / Υ-πο-βρύ-χι-ες καταστροφές

  •  09.02.2026 - 20:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα