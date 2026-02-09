Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

Themasports lifenewscy
 09.02.2026 - 21:30
H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν «συνεχίζει να εργάζεται με τους δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων για την προώθηση των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ιδίως για το άνοιγμα επιπλέον σημείων διέλευσης το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε, η κ. Ολγκίν ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα την τελευταία της επίσκεψη στο νησί, επισημαίνοντας ότι στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο ηγετών.

Υπενθυμίζοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ σημείωσε ότι «οι ηγέτες οφείλουν να επιδείξουν πολιτική βούληση προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να προχωρήσει η διαδικασία προς μια ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Πρόσθεσε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στις 11 Φεβρουαρίου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Η συνάντηση θα αποτελέσει ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για συζήτηση του Κυπριακού», ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας θα έχει επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει εν ευθέτω χρόνω και με τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας, κ. Χριστοδουλίδη» αναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΚΔ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

