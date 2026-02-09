Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία, στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»
H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν «συνεχίζει να εργάζεται με τους δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων για την προώθηση των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ιδίως για το άνοιγμα επιπλέον σημείων διέλευσης το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.