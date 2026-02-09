Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία, στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος «ανησυχεί βαθύτατα» για τους ισχυρισμούς που εξακολουθούν να εμφανίζονται σχετικά με τη συμπεριφορά του μικρότερου αδελφού του, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων.

«Επαφίεται στον Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ να απαντήσει σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, όμως εάν μας προσεγγίσει η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση (σ.σ. το αστυνομικό τμήμα που καλύπτει την περιοχή του Γουίνδσορ), είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα σήμερα η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το 2010, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος για θέματα εμπορίου, ο Άντριου έδωσε στον Τζέφρι Επστάιν απόρρητες εκθέσεις, ενώ ο Αμερικάνος έστειλε μια γυναίκα στην κατοικία του τότε πρίγκιπα.

Ο αδελφός του βασιλιά χρησιμοποιεί το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ αφού ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, στα τέλη του περασμένου έτους, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις ου με τον Επστάιν.

