Προειδοποιεί το ΤΟΜ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προειδοποιεί το ΤΟΜ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα

 09.02.2026 - 20:25
Προειδοποιεί το ΤΟΜ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα

Σε επικίνδυνα προϊόντα που αφορούν φορτηγά, επιβατηγά φορτηγά, ελαφριά επαγγελματικά οχήματα, φορτηγό για τροχόσπιτα, επιβατικά αυτοκίνητα και επιβατηγό ημιφορτηγό/ελαφρύ επαγγελματικό, αναφέρεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 5η εβδομάδα του 2026. Οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Σε ανακοίνωση το ΤΟΜ καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα.

Σημειώνει ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Προσθέτει ότι η τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Επιπλέον, καλεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Σύμφωνα με το ΤΟΜ, στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Προσθέτει ότι για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αναφέρει επίσης ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

 

H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν «συνεχίζει να εργάζεται με τους δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων για την προώθηση των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ιδίως για το άνοιγμα επιπλέον σημείων διέλευσης το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

