Αυτοί είναι οι έξι υποψήφιοι του ΔΗΚΟ για την επαρχία Λάρνακας - To who is who τους

Δείτε ποιοι είναι:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – Βουλευτής ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Επιχειρηματίας ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΝΤΙΝΟΣ) – Φιλόλογος, Γραμματέας Σχολικής Εφορείας Λευκάρων, Πρώην Λυκειάρχης ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – Νομικός – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΟΥΜΑΖΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΑ – Νομικός – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

O Ανδρέας Αποστόλου γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1986 στη Λάρνακα. Είναι ο πρωτότοκος γιος του Απόστολου (Λάκη) Αποστόλου και της Χριστίνας Αποστόλου (το γένος Κατωδρύτη) και έχει ακόμη τρεις αδελφούς. Είναι νυμφευμένος με τη Θεοδοσία Αποστόλου και έχουν δύο παιδιά, τη Χριστίνα και τον Κωνσταντίνο.

Αποφοίτησε με άριστα από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και μετά τη στρατιωτική του θητεία σπούδασε με υποτροφία στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το οποίο αποφοίτησε με τον τίτλο Master of Engineer ως Πολιτικός Μηχανικός και Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Bristol Business School (UWE) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Business Management).

Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και μέλος του ΕΤΕΚ. Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες και ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εκλέγηκε Βουλευτής Επαρχίας Λάρνακας στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Σε κοινοβουλευτικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο εργάζεται και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα υγείας, παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως επίσης και σε θέματα που αφορούν την πόλη και την επαρχία Λάρνακας. Διεκδικεί την επανεκλογή του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Καρκίνου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Είναι ο πρώτος Κύπριος Βουλευτής που εντάχθηκε ως μέλος στο δίκτυο των πολιτικών που στηρίζουν το European Cancer Organisation για την χάραξη πανευρωπαϊκών πολιτικών κατά του καρκίνου.

Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου, που ιδρύθηκε στη μνήμη της μητέρας του. Το Ίδρυμα έχει ως σκοπό τη στήριξη παιδιών και νέων με χρόνιες παθήσεις καθώς και αγαθοεργίες, οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους τα παιδιά.

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Δημήτριος Δημητρίου (Τζίμης) γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 11 Απριλίου 1983 και διαμένει στην Ορμήδεια. Φοίτησε στο Διανέλλειο Τεχνική Σχολή Λάρνακας, στον κλάδο Οικιακών Συσκευών και Κλιματισμού, και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά στο πυροβολικό.

Με πολυετή παρουσία στον επιχειρηματικό τομέα, δραστηριοποιείται στον κλάδο των αγοραπωλησιών αυτοκινήτων, διατηρώντας δύο καταστήματα στη Λάρνακα και στην Ορμήδεια με την επωνυμία JIMMYS CARS.

Κατέχει τη θέση του Προέδρου για την επαρχία Λάρνακα της Παγκύπριας Συντεχνία Εμπόριας Αυτοκινήτων (ΠΑ.Σ.Ε.Α.)

Είναι εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας και μέλος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Δεκελείας (Ορμήδεια – Ξυλοφάγου – Ξυλοτύμπου).

3. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα, τον Σεπτέμβριο του 1988. Πατέρας του είναι ο Γιώργος Διομήδους, θεολόγος, από την Λάρνακα και μητέρα του η Χριστίνα Διομήδους, βοηθός πολιτικός μηχανικός, από την κατεχόμενη Γιαλούσα. Από αυτούς έμαθε τον σεβασμό στην οικογένεια, την πίστη και τις παραδοσιακές αξίες που μας κρατούν όρθιους ως κοινωνία. Είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Μέσα στην οικογένεια έμαθε να μοιράζεται και να σέβεται τις διαφορετικές ανάγκες. Πιστεύει βαθιά στην ισότητα των φύλων, αλλά και στην αξία του δεσμού που ενώνει τους ανθρώπους.

Από μικρός μεγάλωσε με τον καημό της επιστροφής στις πατρογονικές και μητρογονικές μας εστίες, με το όραμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης των δικαίων του τόπου μας.

Το 2023 παντρεύτηκε την Αλέξια Αλεξανδράκη, και το 2024 έγιναν γονείς της μικρής Αντωνίας.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά άρχισε από νεανική ηλικία. Ως μαθητής του Γυμνασίου Αραδίππου – από το οποίο αποφοίτησε ως αριστούχος – διετέλεσε παιδοβουλευτής. Αργότερα αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Μακαρίου Γ΄στη Λάρνακα. Εκεί, ως μέλος και πάλι της Κυπριακής Παιδοβουλής, συνέχισε την επαφή του με τη συλλογική δράση, ενώ ακολούθως είχε τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι σπουδές του δεν περιορίστηκαν μόνο στη θεωρητική κατάρτιση, αλλά συμμετείχε ενεργά στη φοιτητική ζωή. Εκλέχθηκε Γενικός Οργανωτικός για μια θητεία και κατόπιν πρόεδρος για δυο θητείες στη φοιτητική παράταξη «Αναγέννηση». Ενώ ανέλαβε καθήκοντα προεδρεύοντος των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Μετέπειτα, εντάχθηκε στον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου, υπηρετώντας ως μέλος του ΔΣ, Γενικός Οργανωτικός και Γενικός Γραμματέας.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε σε μεγάλους οργανισμούς, όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και η Tsokkos Developers. Εργάστηκε σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως το GIS–EAC, το οποίο αφορούσε τον γεωγραφικό μετασχηματισμό και τη διαχείριση του ηλεκτρικού δικτύου.

Με την πάροδο των χρόνων, ίδρυσε την εταιρεία N. DIOMEDOUS PULSE LTD, η οποία εξειδικεύεται σε επιβλέψεις και κατασκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Μέσα από την ενασχόλησή του με την κατασκευή κτηρίων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, ο στόχος του είναι να προσφέρει λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική άρχισε μέσα από τη ΝΕ.ΔΗ.Κ., όπου διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας και στη συνέχεια Επαρχιακός Γραμματέας. Αργότερα υπηρέτησε στην ίδια θέση και στο ΔΗ.ΚΟ. Λάρνακας.

Το 2021 ανέλαβε Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας και συμμετείχε ενεργά στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Από το 2024 προεδρεύει στην Επιτροπή Υγειονομείου και Καθαριότητας του Δήμου, ενώ παράλληλα είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Μέσα από αυτούς τους ρόλους, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αποφάσεων και δράσεων που αφορούν άμεσα στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών του, δίνοντας λύσεις σε πραγματικά και καθημερινά προβλήματα.

4. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΝΤΙΝΟΣ)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Λεύκαρα και διαμένει στη Λάρνακα. Προέρχεται από πολύτεκνη ( οκτώ παιδιά) αγροτική οικογένεια.

Είναι πτυχιούχος Φιλολογίας και κάτοχος Μάστερ στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση. Είναι νυμφευμένος και έχει ένα γιό.

Έχει πολύχρονη δράση, εμπειρία και προσφορά στα κοινά.

Μετά την αποφοίτησή του από το 6τάξιο Γυμνάσιο Λευκάρων και την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, πήγε για σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, υπήρξε δραστήριο μέλος της φοιτητικής παράταξης ‘’ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’’, με το ψηφοδέλτιο της οποίας, εξελέγη για δύο συνεχείς χρονιές (1978,1979) στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση, ως Φιλόλογος, σε Λύκεια της επαρχίας Λάρνακας και της Ελεύθερης Αμμοχώστου. Ολοκλήρωσε την εκπαιδευτική του υπηρεσία, από τη θέση του Λυκειάρχη.

Πριν τον διορισμό του στην εκπαίδευση, διετέλεσε:

– Δημοτικός Γραμματέας Λευκάρων

– Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας ΔΗ.ΚΟ Λάρνακας

– Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ

Από το 2016, εκλέγεται με το ψηφοδέλτιο του ΔΗ.ΚΟ, στη Σχολική Εφορεία Λευκάρων, συνεχίζοντας έτσι, να συμμετέχει ενεργά, στην πολιτιστική, κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή του τόπου.

5. ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Ο Ζαχαρίας Πουτζιουρής γεννήθηκε το 1986. Κατάγεται από την Αραδίππου της Επαρχίας Λάρνακας και είναι νυμφευμένος.

Κατέχει πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και μεταπτυχιακό τίτλο στις πολιτικές επιστήμες – διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι δικηγόρος με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και διευθύνει το δικό του δικηγορικό γραφείο στην Λάρνακα.

Ασχολείται με την νομική μελέτη και την συγγραφή άρθρων κοινωνικού – νομικού χαρακτήρα. Επίσης, το 2019 υπηρέτησε στην Βουλή των Αντιπροσώπων ως Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης.

6. ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΟΥΜΑΖΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Η Γεωργία (Τουμάζου) Σταυρινοπούλου γεννήθηκε το 1993 στην Επαρχία Λάρνακας, όπου μεγάλωσε και συνεχίζει να ζει και να εργάζεται μέχρι και σήμερα. Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας και πτυχιούχος Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Nottingham.

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στο Ναυτικό και Διεθνές Δίκαιο από το City University of London, καθώς και στο Ποινικό Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εργάζεται ως Νομικός και διατηρεί Δικηγορικό Γραφείο στην Επαρχία Λάρνακας, έχοντας έτσι συνεχή και άμεση επαφή με τα προβλήματα της κοινωνίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Έχει διδάξει ως ειδική επιστήμονας, Ναυτικό και Διεθνές Δίκαιο σε Πανεπιστήμια και άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.