Φυτιρής: «Η κοινή αποστολή των θεσμών του Υπ. Δικαιοσύνης συνοψίζεται στην ασφάλεια»

«Ασφάλεια της ζωής. Ασφάλεια της περιουσίας. Ασφάλεια της καθημερινότητας του πολίτη. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει δημοκρατία στην πράξη», είπε στην αρχική του τοποθέτηση στη διάσκεψη ο κ. Φυτιρής.

Ανέφερε ακόμη πως η εγκληματικότητα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας ωραιοποιείται.

«Η ασφάλεια όμως δεν επιτυγχάνεται με “on–off” λύσεις, αλλά με σχέδιο, μεθοδικότητα, εχεμύθεια και απόλυτη νομιμότητα, σε αντίθεση με το οργανωμένο έγκλημα που λειτουργεί χωρίς κανόνες και εκμεταλλεύεται παράνομα κάθε τεχνολογική εξέλιξη», είπε και πρόσθεσε πως η χώρα έχει ανάγκη να απαλλαγεί από «το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τα κυκλώματα εκβιασμών».

Τόνισε πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί εκτός από σχεδιασμό, επιμονή, υπομονή και καθαρά χέρια και «όχι επικοινωνιακές κινήσεις». Όμως, είπε, οι υποθέσεις που θα έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης θα πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένες ακολουθώντας την αρχή πως όλοι είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο.

Ανέφερε πως η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί θεσμική και ολοκληρωμένη δράση αντί αποσπασματικής, πρόσθεσε με ικανοποίηση ότι η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει κρίσιμες νομοθεσίες, ενώ αναμένονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις για να καλυφθούν θεσμικά κενά.

Όσον αφορά στην αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος, ο κ. Φυτιρής είπε πως χρειαζόμαστε ένα σωφρονιστικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

«Όχι με πρόχειρες λύσεις, αλλά με συνολικό σχεδιασμό. Με ορίζοντα 4 έως 5 ετών, και με δημιουργία σύγχρονων δομών εκτός αστικού ιστού. Δομές που ενισχύουν την ασφάλεια, προστατεύουν το προσωπικό, αποτρέπουν τη δικτύωση του οργανωμένου εγκλήματος και δημιουργούν πραγματικές συνθήκες σωφρονισμού και επανένταξης στην κοινωνία», ανέφερε.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας που απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα είναι η θαλάσσια ασφάλεια και οι κρίσιμες παράκτιες υποδομές όπως του ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. «Για αυτό είναι αναγκαίο και θα προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό η δημιουργία Μονάδας Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, και η δημιουργία Ακτοφυλακής ανεξάρτητης από Αστυνομία με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες επιτήρησης και ελέγχου όλου του θαλασσίου χώρου από την ακτογραμμή μέχρι το βάθος της ΑΟΖ», είπε.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ακόμη πως παρόλο που η Πυροσβεστική εκσυγχρονίζεται συνεχώς, λόγω κλιματικής αλλαγής απαιτείται περαιτέρω εκσυγχρονισμός σε μέσα και εγκαταστάσεις. «Το καλοκαίρι θα είναι και πάλι δύσκολο και η έγκαιρη προετοιμασία μέσων και προσωπικού, η δοκιμή των σχεδίων με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη», είπε.

Όσον αφορά στο προσωπικό, ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως όλοι αναγνωρίζουν και σέβονται το τεράστιο βάρος που σηκώνουν οι χιλιάδες Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και σωφρονιστικοί υπάλληλοι και είναι μέσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και του Προέδρου, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και η επίλυση των λογικών αιτημάτων τους.

«Σεβαστά όλα και θα εξετάζονται όπως πρέπει ακολουθώντας τους κανόνες. Πρώτα όμως υλοποιείται η αποστολή και αποκαθίσταται η ασφάλεια και μετά έρχονται οι διεκδικήσεις ειδικά όταν δεν είναι μείζονος σημασίας», είπε και ευχήθηκε καλή ανάρρωση στο προσωπικό της Αστυνομίας που τραυματίστηκε ελαφρά τις τελευταίες μέρες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Ο κ. Φυτιρής παρουσίασε το πλάνο με τους κύριους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Υπουργείου ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ασφάλειας και Σωφρονισμού.

Σημειώνοντας πως όλοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα, όχι από εξαγγελίες, σημείωσε πως για το λόγο αυτό υπάρχει καθημερινή και αγαστή συνεργασία μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού Αστυνομίας, του Αρχηγού Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης των Φυλακών ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός συντονισμός και η άμεση αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν.

«Η ασφάλεια της κοινωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και όλοι εμείς σε αυτό το Υπουργείο και στις υπηρεσίες Αστυνομία, Πυροσβεστική και Διεύθυνση Σωφρονισμού έχουμε την πλήρη ευθύνη για την επίτευξη αυτού του στόχου», τόνισε.

