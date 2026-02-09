Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ «καρφώνει» Φυτιρή: «Η Αστυνομία δεν είναι στρατόπεδο» - Η αποκάλυψη για «αποκεφαλισμό» Λοϊζίδη

 09.02.2026 - 15:28
ΙΣΟΤΗΤΑ «καρφώνει» Φυτιρή: «Η Αστυνομία δεν είναι στρατόπεδο» - Η αποκάλυψη για «αποκεφαλισμό» Λοϊζίδη

Σε νέο σημείο έντασης εισέρχεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Κώστα Φυτιρή που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον συνδικαλιστικό χώρο της Αστυνομίας.

Οι αναφορές του Υπουργού περί «θορύβου» και «οχληρίας» από συντεχνιακές παρεμβάσεις άνοιξαν έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα όρια της δημοκρατικής λογοδοσίας, τον ρόλο του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας και τη σχέση πολιτικής ηγεσίας - αστυνομικών.

Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ απάντησε με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια απαξίωσης της συνδικαλιστικής δράσης και υπογραμμίζοντας ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογικές «στρατοπέδου». Παράλληλα, η συντεχνία προχωρεί σε σοβαρές καταγγελίες για φρασεολογία που, όπως αναφέρει, δεν συνάδει με ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος δικαίου.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Δ.Σ της Συντεχνίας Ισότητα

Η Αστυνομία δεν είναι Στρατόπεδο, ούτε οι Συνάδελφοι Νεοσύλλεκτοι:
Η Δημοκρατική Λογοδοσία ως Ασπίδα Απέναντι στην Οχληρία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, απαντώντας στις δημόσιες αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κώστα Φυτιρή, τοποθετείται με τη νηφαλιότητα και τη σοβαρότητα που επιβάλλει ο ρόλος μας ως θεματοφυλάκων των δικαιωμάτων και των καλώς νοούμενων συμφερόντων των εργαζομένων στην Αστυνομία.

Συμμεριζόμαστε την επίκληση του κ. Υπουργού για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στον δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι το επίπεδο αυτό διασφαλίζεται μόνον όταν η πολιτική ηγεσία διακρίνει με σαφήνεια την ουσιώδη διαφορά μεταξύ της τυφλής στρατιωτικής πειθαρχίας και της ενσυνείδητης νομιμότητας που οφείλει να διέπει την Αστυνομία. Δυστυχώς, όταν η ηγεσία τυφλώνεται από εγωισμό και προσωπικές εμμονές, χάνει τη «μεγάλη εικόνα» της δημοκρατικής λειτουργίας.

Ως προς την αναφορά περί «οχληρίας», εάν ο κ. Υπουργός εννοεί τη θεσμική λειτουργία του Συνδικαλισμού, τον έλεγχο της Διοίκησης και την ανάδειξη των κακώς κειμένων, καθιστούμε σαφές: Τα Σώματα Ασφαλείας σε ένα ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου δεν λειτουργούν με όρους στρατοπέδου, ούτε απαρτίζονται από άβουλους νεοσυλλέκτους που αναμένουν σιωπηλά εντολές, στερούμενοι κριτικής σκέψης. Η φωνή των εργαζομένων δεν συνιστά πηγή αναστάτωσης, αλλά την αναγκαία δημοκρατική εγγύηση διαφάνειας και τη μόνη ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε νοοτροπίες που συγχέουν την πειθαρχία με την υποταγή.

Αναφορικά δε με τη δημόσια «ευχή» και την ειρωνεία του πολιτικού προϊσταμένου για συγκεκριμένη υπηρεσιακή μετακίνηση του Προέδρου του Κλάδου μας, κ. Νίκου Λοϊζίδη, στην «πρώτη γραμμή», οφείλουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας να ενημερώσουμε τον κ. Υπουργό για τα αυτονόητα, τα οποία φαίνεται να αγνοεί: Ο κ. Λοϊζίδης έχει υπηρετήσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στην πραγματική, μάχιμη «πρώτη γραμμή», στελεχώνοντας επί σειρά ετών τη ΜΜΑΔ, στο Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας, αλλά και Αστυνομικούς Σταθμούς. Συνεπώς, υποδείξεις περί μαχιμότητας προς ανθρώπους που έχουν φθάσει τα όριά τους στο πεδίο, είναι εκτός κάθε πραγματικότητας.

Πέραν τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ότι η δημόσια ρητορική του κ. Υπουργού περί «επιπέδου» δεν συνάδει με τα πεπραγμένα του ιδιωτικά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου 2026, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Συντεχνίας μας, ο κ. Φυτιρής δήλωσε απερίφραστα ότι «αν ήταν ο Αρναούτης, θα αποκεφάλιζε τον Λοϊζίδη». Η αναφορά αυτή περί «αποκεφαλισμού» εκλεγμένου συνδικαλιστή, έστω και ως σχήμα λόγου, προδίδει μια νοοτροπία βαθιά αυταρχική, ξένη προς τον νομικό μας πολιτισμό και επικίνδυνη για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.

Η «πρώτη γραμμή» για έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο είναι ηθική και αξιακά αδιαπραγμάτευτη: Είναι το διαρκές χαράκωμα της υπεράσπισης της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας, της ισονομίας και της αξιοπρέπειας του κάθε Αστυνομικού. Σε αυτή την πρώτη γραμμή, ο κ. Λοϊζίδης, ο Κλάδος του και η ΙΣΟΤΗΤΑ βρίσκονται ήδη και θα παραμείνουν αμετακίνητοι, έχοντας ως μοναδικό οδηγό το Δίκαιο και την εντολή των χιλιάδων μελών τους, μακριά από «αποκεφαλισμούς», σκοπιμότητες και πρακτικές που παραπέμπουν σε άλλες, σκοτεινές εποχές.

