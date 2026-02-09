Σιαμαίες από γνωστό ριάλιτι στις ΗΠΑ εμφανίστηκαν με βρέφος

Οι 35χρονες σιαμαίες δίδυμες, γνωστές από τη συμμετοχή τους σε ριάλιτι του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου TLC, εθεάθησαν πριν από περίπου τρεις εβδομάδες σε χώρο στάθμευσης στο Arden Hills της Μινεσότα, έχοντας μαζί τους ένα βρέφος. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ τις απεικονίζουν να τοποθετούν το μωρό σε παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στις 14 Αυγούστου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές σε ποιον ανήκει το παιδί.

Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να φουντώσουν οι εικασίες στα social media, καθώς οι Abby και Brittany είναι γνωστές για τη διακριτικότητα που διατηρούν στην προσωπική τους ζωή. Η Abby είναι παντρεμένη από το 2021 με τον Joshua Bowling, βετεράνο του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έχει κόρη από προηγούμενη σχέση. Ο γάμος τους έγινε γνωστός στο κοινό τρία χρόνια αργότερα, γεγονός που ενίσχυσε την άποψη ότι οι δίδυμες μπορούν να κρατούν σημαντικά γεγονότα μακριά από τη δημοσιότητα.

Οι ίδιες είχαν μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την επιλογή τους να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους. Το 2012, στο απόγειο της τηλεοπτικής τους προβολής, η Brittany είχε δηλώσει ότι «δεν χρειάζεται όλος ο κόσμος να ξέρει με ποιον βγαίνουμε, τι κάνουμε και πότε», τονίζοντας παράλληλα ότι, παρά τη σωματική τους σύνδεση, είναι δύο διαφορετικά άτομα. Η Abby είχε προσθέσει τότε πως «κάποια μέρα θα γίνουμε μητέρες, αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε ακόμα για το πώς θα γίνει αυτό».

Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι πρόσφατες φωτογραφίες, οι Abby και Brittany επέλεξαν να απαντήσουν με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Ανάρτησαν στο TikTok ένα βίντεο σε μορφή slideshow, στο οποίο περιλαμβάνονται παπαρατσικές εικόνες τους μαζί με το βρέφος. Το βίντεο συνοδεύεται από μουσικό mash-up τραγουδιών των Dr. Dre και Eminem, ενώ η λεζάντα περιορίζεται στη λέξη «Blessed» και σε σχετικά hashtags με τα ονόματά τους.



Η ανάρτηση, αντί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, προκάλεσε νέα ερωτήματα. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι παραμένει ασαφές αν πρόκειται για δικό τους παιδί ή αν απλώς φρόντιζαν ένα μωρό τρίτων. Άλλοι εξέφρασαν τη στήριξή τους, σημειώνοντας ότι, ανεξάρτητα από το αν το παιδί είναι βιολογικό, υιοθετημένο ή αποτέλεσμα παρένθετης μητρότητας, το μόνο που έχει σημασία είναι να μεγαλώνει με αγάπη και φροντίδα.

