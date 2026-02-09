Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο Android πρόβλημα που επηρεάζει πάνω από 1 δισ. χρήστες παγκοσμίως
LIKE ONLINE

Το Android πρόβλημα που επηρεάζει πάνω από 1 δισ. χρήστες παγκοσμίως

 09.02.2026 - 08:56
Το Android πρόβλημα που επηρεάζει πάνω από 1 δισ. χρήστες παγκοσμίως

Περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο Android συσκευές παγκοσμίως εκτιμάται ότι παραμένουν ευάλωτες σε μια σοβαρή απειλή ασφαλείας, λόγω καθυστερήσεων ή πλήρους απουσίας κρίσιμων ενημερώσεων λογισμικού. Το ζήτημα επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα του Android οικοσυστήματος με την κατακερματισμένη υποστήριξη ασφαλείας.


Η ευπάθεια και τι την κάνει επικίνδυνη

Η συγκεκριμένη ευπάθεια αφορά παλαιότερες εκδόσεις του Android, οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από τεράστιο αριθμό συσκευών, κυρίως χαμηλού και μεσαίου κόστους. Σε αυτές τις εκδόσεις, οι επιτιθέμενοι μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποκτήσουν αυξημένα δικαιώματα στο σύστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για υποκλοπή δεδομένων, εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού ή ακόμα και πλήρη έλεγχο της συσκευής.


Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε μία συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά στον ίδιο τον πυρήνα του λειτουργικού, κάτι που σημαίνει ότι η αντιμετώπισή του εξαρτάται αποκλειστικά από ενημερώσεις συστήματος και όχι από απλά app updates μέσω Play Store.

Γιατί τόσες συσκευές μένουν εκτεθειμένες

Παρότι η Google διορθώνει τέτοιες ευπάθειες σε νεότερες εκδόσεις του Android, εκατομμύρια συσκευές δεν λαμβάνουν ποτέ τα αντίστοιχα security patches. Αυτό οφείλεται κυρίως στη στρατηγική πολλών κατασκευαστών, οι οποίοι περιορίζουν τη διάρκεια υποστήριξης σε 2 ή 3 χρόνια, ιδιαίτερα στα οικονομικά μοντέλα.

Ως αποτέλεσμα, χρήστες με λειτουργικές συσκευές συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν καθημερινά, χωρίς να γνωρίζουν ότι παραμένουν εκτεθειμένοι σε γνωστά και τεκμηριωμένα κενά ασφαλείας.

Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες

Η πιο αποτελεσματική λύση παραμένει η αναβάθμιση σε νεότερη συσκευή που λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας. Σε δεύτερο επίπεδο, η εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων updates, η αποφυγή εφαρμογών από ανεπίσημες πηγές και η προσοχή σε δικαιώματα εφαρμογών μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο, χωρίς όμως να τον εξαλείψουν πλήρως.

Το ζήτημα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για μεγαλύτερη διάρκεια υποστήριξης στο Android οικοσύστημα, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα smartphones αποτελούν κεντρικό εργαλείο για τραπεζικές συναλλαγές, εργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας - Πού βρίσκεται η έρευνα του ΟΚΥπΥ
«Ντου» στην Πάφο - Ελέγχθηκαν 65 συνολικά πρόσωπα - Με γεμάτες τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ οι συλληφθέντες - Χωρίς άδειες το εστιατόριο
Εμφανίστηκαν θύσανοι στον ουρανό της Κύπρου; Το εντυπωσιακό φαινόμενο που τράβηξε τα βλέμματα στο Κολόσσι - Φωτογραφία
Νέα σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών - Χειροπέδες σε 27χρονο - Υπό κράτηση άλλοι τρεις
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Φεβρουάριου - Το γνωστό και το άγνωστο όνομα - Ο βίος του Αγίου που τιμάται
Εντυπωσιακό θέαμα στην Κύπρο: Σαν κύματα στον ουρανό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θάνατος 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας - Πού βρίσκεται η έρευνα του ΟΚΥπΥ

 09.02.2026 - 08:38
Επόμενο άρθρο

Σιαμαίες από γνωστό ριάλιτι στις ΗΠΑ εμφανίστηκαν με βρέφος

 09.02.2026 - 08:55
Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

Για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνει πρόσκληση προς την Αθήνα και τη Λευκωσία, καλώντας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχουν στο πρώτο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και ο ρόλος Αθήνας – Λευκωσίας

  •  09.02.2026 - 06:32
Ο Πολιτικός Χάρτης της Κύπρου: Από το «ξεκαθάρισμα» του 2016 και του 2021, στη μεγάλη μάχη του Μαΐου - «Πυρετός» στο Μητρώο Κομμάτων

Ο Πολιτικός Χάρτης της Κύπρου: Από το «ξεκαθάρισμα» του 2016 και του 2021, στη μεγάλη μάχη του Μαΐου - «Πυρετός» στο Μητρώο Κομμάτων

  •  09.02.2026 - 06:37
VIDEO - Δε θα ξεφεύγει κανένας! Όπου κι αν πας στον αυτοκινητόδρομο… θα σε βλέπουν οι κάμερες - Τι θα καταγράφουν

VIDEO - Δε θα ξεφεύγει κανένας! Όπου κι αν πας στον αυτοκινητόδρομο… θα σε βλέπουν οι κάμερες - Τι θα καταγράφουν

  •  09.02.2026 - 09:16
Θάνατος 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας - Πού βρίσκεται η έρευνα του ΟΚΥπΥ

Θάνατος 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας - Πού βρίσκεται η έρευνα του ΟΚΥπΥ

  •  09.02.2026 - 08:38
Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

  •  09.02.2026 - 09:23
Αντίδραση Αστυνομικών για τα έκτροπα στο ΓΣΠ - Πλήρης ασυδοσία και εγκληματική δράση – Η ανοχή τέλειωσε

Αντίδραση Αστυνομικών για τα έκτροπα στο ΓΣΠ - Πλήρης ασυδοσία και εγκληματική δράση – Η ανοχή τέλειωσε

  •  09.02.2026 - 08:14
Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο: Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του ανήλικου - Έτρεξε να προστατέψει το παιδί του

Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο: Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του ανήλικου - Έτρεξε να προστατέψει το παιδί του

  •  09.02.2026 - 09:12
Θα έχουμε κρέας την Τσικνοπέμπτη; Σε αυτά τα είδη «τσιμπάνε» οι τιμές - Πότε θα «κορυφωθεί» η ζήτηση

Θα έχουμε κρέας την Τσικνοπέμπτη; Σε αυτά τα είδη «τσιμπάνε» οι τιμές - Πότε θα «κορυφωθεί» η ζήτηση

  •  09.02.2026 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα