Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤα κουσούρια των ζωδίων που χαλάνε σχέσεις χωρίς να το καταλαβαίνουν
LIKE ONLINE

Τα κουσούρια των ζωδίων που χαλάνε σχέσεις χωρίς να το καταλαβαίνουν

 09.02.2026 - 12:08
Τα κουσούρια των ζωδίων που χαλάνε σχέσεις χωρίς να το καταλαβαίνουν

Υπάρχουν πράγματα που κάνουμε μέσα σε μια σχέση και δεν τα πιάνουμε καν. Όχι επειδή είμαστε κακές ή επειδή δεν αγαπάμε, αλλά επειδή έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε.

Είναι οι μικρές μας «συνήθειες», τα κουμπιά μας, οι άμυνες που βγαίνουν αυτόματα όταν νιώθουμε πίεση, ζήλια, ανασφάλεια ή απλώς… βαρεμάρα.

Και κάπου εκεί, χωρίς δράματα και μεγάλες σκηνές, αρχίζει να χαλάει το κλίμα. Μια ατάκα, μια σιωπή, ένα «έλα μωρέ» την ώρα που η άλλη θέλει απλώς να την ακούσεις.

Αυτά είναι τα κουσούρια που δεν τα θεωρούμε σημαντικά, αλλά στις σχέσεις κάνουν θόρυβο. Κι επειδή όλα αυτά τα βλέπεις πιο καθαρά όταν τα διαβάζεις από έξω, πάμε να δούμε τι «στραβό» κουβαλάει κάθε ζώδιο, χωρίς να το καταλαβαίνει.

Κριός
Η μεγάλη σου αδυναμία είναι ότι θέλεις να λυθεί το θέμα τώρα. Εδώ. Αμέσως. Και πολλές φορές μπαίνεις στη συζήτηση σαν να είναι αγώνας δρόμου, όχι συναισθηματική στιγμή. Μπορεί να πεις κάτι απότομα, να το μετανιώσεις μετά, αλλά ήδη έχει μείνει.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: η παρορμητικότητα και το «δεν έχω χρόνο για δράματα», ενώ η άλλη απλώς ζητάει χώρο να νιώσει.

Ταύρος
Εσύ αγαπάς σταθερά, αλλά όταν πληγωθείς… κλείνεις. Δεν κάνεις φασαρία, δεν ουρλιάζεις, δεν απειλείς. Απλώς αποσύρεσαι και περιμένεις από την άλλη να καταλάβει τι έγινε. Και κάπως έτσι, η σχέση μπαίνει σε παγωμένη σιωπή.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: το πείσμα και το «δεν αλλάζω εύκολα», ακόμα κι όταν βλέπεις ότι κάτι χρειάζεται προσαρμογή.

Δίδυμοι
Εσύ είσαι υπέροχη, γιατί φέρνεις φρεσκάδα, χιούμορ και ζωή. Αλλά όταν έρθει η ώρα να μιλήσεις σοβαρά, έχεις μια τάση να το γυρίζεις στο αστείο ή να αλλάζεις θέμα. Όχι από αδιαφορία. Από άμυνα.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: η ασυνέπεια στα συναισθήματα και το «μη μου το βαραίνεις», όταν η άλλη χρειάζεται βάθος.

Καρκίνος
Εσύ νιώθεις τα πάντα. Και τα νιώθεις δυνατά. Το θέμα είναι πως, όταν κάτι σε πονάει, δεν το λες πάντα καθαρά. Μπορεί να το κρατήσεις, να το μαζέψεις μέσα σου, να περιμένεις να στο βγάλει η άλλη από το στόμα.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: η παθητική επιθετικότητα και τα μισόλογα που αφήνουν την άλλη να μαντεύει.

Λέων
Εσύ θέλεις να αγαπάς και να αγαπιέσαι με τρόπο που να φαίνεται. Θέλεις επιβεβαίωση, παρουσία, θαυμασμό, όχι επειδή είσαι «ψώνιο», αλλά επειδή έτσι νιώθεις ασφαλής. Όταν όμως δεν τα παίρνεις, μπορεί να γίνεις απότομη ή να κάνεις την άλλη να νιώσει ότι δεν είναι ποτέ αρκετή.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: το «θέλω να είμαι πρώτη», ακόμα κι όταν δεν το λες, αλλά το δείχνεις.

Παρθένος
Εσύ έχεις καλές προθέσεις. Θες να βοηθήσεις, να διορθώσεις, να οργανώσεις, να κάνεις τη σχέση καλύτερη. Αλλά ο τρόπος σου συχνά ακούγεται σαν κριτική. Και η άλλη, αντί να νιώσει ότι την στηρίζεις, νιώθει ότι την αξιολογείς.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: η τελειομανία και η ανάγκη να έχεις πάντα δίκιο «με επιχειρήματα».

Ζυγός
Εσύ θες αρμονία, αλλά πολλές φορές τη θες τόσο πολύ που δεν λες την αλήθεια σου. Συμβιβάζεσαι, χαμογελάς, κάνεις ότι δεν τρέχει τίποτα… μέχρι που μαζεύεται μέσα σου και βγαίνει σε λάθος στιγμή.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: το ότι αποφεύγεις τη σύγκρουση και μετά η άλλη δεν ξέρει ποτέ τι πραγματικά σκέφτεσαι.

Σκορπιός
Εσύ αγαπάς βαθιά. Αλλά μαζί με το βάθος έρχεται και η καχυποψία. Μπορεί να μην το παραδέχεσαι, αλλά σκανάρεις τα πάντα. Τον τόνο, το βλέμμα, το «είμαι καλά» που δεν σου κολλάει. Και όταν κάτι δεν σου κάθεται, κλείνεις, παγώνεις ή δοκιμάζεις την άλλη για να δεις αν θα μείνει.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: ο έλεγχος και η ζήλια που βαφτίζεται «ένστικτο».

Τοξότης
Εσύ είσαι ελευθερία. Είσαι γέλιο, αυθορμητισμός, ζωή. Αλλά όταν η άλλη ζητήσει σταθερότητα, μπορεί να νιώσεις ότι σε περιορίζει και να αρχίσεις να απομακρύνεσαι. Και το χειρότερο είναι ότι δεν το κάνεις καν επίτηδες. Απλώς… εξαφανίζεσαι λίγο.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: η δυσκολία στη δέσμευση όταν τα πράγματα σοβαρεύουν και το «μη μου βάζεις όρια».

Αιγόκερως
Εσύ δείχνεις αγάπη με πράξεις. Με ευθύνη, με συνέπεια, με το να είσαι εκεί. Αλλά δεν είσαι πάντα τρυφερή με λόγια. Και η άλλη μπορεί να νιώσει ότι δεν την θέλεις, ενώ στην πραγματικότητα την έχεις μέσα στα σχέδιά σου.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: η συναισθηματική «ακαμψία» και το ότι βάζεις τη σχέση στη λίστα με τις υποχρεώσεις.

Υδροχόος
Εσύ έχεις μυαλό που τρέχει, ιδέες, ενδιαφέροντα, έναν δικό σου κόσμο. Το θέμα είναι ότι όταν σε πιέσουν συναισθηματικά, μπορεί να κλείσεις το συναίσθημα και να πας στο «λογικό». Να το κάνεις ανάλυση, να το δεις από απόσταση, να μιλήσεις σαν παρατηρήτρια.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: η αποστασιοποίηση και το «μην το κάνεις θέμα», όταν για την άλλη είναι θέμα.

Ιχθύες
Εσύ αγαπάς ρομαντικά, τρυφερά, με ψυχή. Αλλά έχεις μια τάση να εξιδανικεύεις. Να φτιάχνεις μέσα σου μια ιστορία και μετά να απογοητεύεσαι επειδή η άλλη δεν έπαιξε σωστά τον ρόλο που της έδωσες χωρίς να το ξέρει.

Το κουσούρι που χαλάει σχέσεις: οι υψηλές προσδοκίες και η φυγή όταν η πραγματικότητα δεν μοιάζει με ταινία.

Πώς να μην αφήσεις το κουσούρι σου να γίνει πρόβλημα

Το πιο αστείο είναι ότι όλα αυτά δεν είναι «κακά». Είναι κομμάτια χαρακτήρα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν μένουν ασυνείδητα και βγαίνουν στις λάθος στιγμές.

Αν θες να κρατήσεις μια σχέση πιο καθαρή και πιο ήρεμη, δοκίμασε να κάνεις κάτι απλό
Να ρωτάς τον εαυτό σου «αυτό που κάνω τώρα, βοηθάει ή προστατεύει τον εγωισμό μου;»
Γιατί τις περισσότερες φορές, τα κουσούρια μας δεν είναι επίθεση. Είναι άμυνα.

Στο τέλος της ημέρας, καμία σχέση δεν χαλάει από ένα ζώδιο. Χαλάει όταν δύο άνθρωποι σταματήσουν να προσπαθούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Και το ωραίο με τα κουσούρια είναι ότι δεν χρειάζεται να τα «κόψεις» για να αγαπηθείς. Αρκεί να τα δεις. Να τα παραδεχτείς. Και να πεις μια τίμια κουβέντα πριν γίνουν απόσταση.

Γιατί όταν ξέρεις τι κουβαλάς, δεν το αφήνεις να σου χαλάει κάτι που αξίζει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο εκπαιδευτικός Ανδρέας Γεωργίου: «Θα μας λείψεις όλους» - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο
Μεγάλο θαύμα: Οδηγός καρφώθηκε από στύλο στο στομάχι και επέζησε ενώ της έδιναν μόνο 1% πιθανότητες - Προσoχή στις εικόνες - Βίντεο
Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Έτσι «έδεσαν» τις κάσιες σε διπλοκάμπινο – Δείτε τη Viral φωτογραφία
Viral οι Κύπριες γιαγιάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη – Η Χατζηπαντελή και ο Flatley στο βιντεοκλίπ της Eurovision – Δείτε φωτογραφίες
Φειδίας Παναγιώτου… έκανε live σε κουρείο! Προσπάθησε να πείσει τον Μάριο Νικολάου να μπει υποψήφιος στο κόμμα του - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Έφοδος σε εστιατόριο: Συγκλονίζει η μαρτυρία του διοργανωτή του πάρτι - «Υπήρχαν και παιδιά στον χώρο...»

 09.02.2026 - 12:03
Επόμενο άρθρο

Ταξιδεύεις στην Ελλάδα; Παραλύει ο τουρισμός αυτή την μέρα από 24ωρη απεργία

 09.02.2026 - 12:18
Τα είπαν τηλεφωνικώς ΠτΔ - Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

Τα είπαν τηλεφωνικώς ΠτΔ - Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί  στο Κραν Μοντανά, όπως επίσης και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τα είπαν τηλεφωνικώς ΠτΔ - Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

Τα είπαν τηλεφωνικώς ΠτΔ - Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

  •  09.02.2026 - 13:49
Ο Πολιτικός Χάρτης της Κύπρου: Από το «ξεκαθάρισμα» του 2016 και του 2021, στη μεγάλη μάχη του Μαΐου - «Πυρετός» στο Μητρώο Κομμάτων

Ο Πολιτικός Χάρτης της Κύπρου: Από το «ξεκαθάρισμα» του 2016 και του 2021, στη μεγάλη μάχη του Μαΐου - «Πυρετός» στο Μητρώο Κομμάτων

  •  09.02.2026 - 06:37
Video: Έρευνα για τις καταγγελίες της Annie Alexui… Η τοποθέτηση Φυτιρή που ξεκαθαρίζει τη στάση της Αστυνομίας

Video: Έρευνα για τις καταγγελίες της Annie Alexui… Η τοποθέτηση Φυτιρή που ξεκαθαρίζει τη στάση της Αστυνομίας

  •  09.02.2026 - 12:53
VIDEO - Έφοδος σε εστιατόριο: Συγκλονίζει η μαρτυρία του διοργανωτή του πάρτι - «Υπήρχαν και παιδιά στον χώρο...»

VIDEO - Έφοδος σε εστιατόριο: Συγκλονίζει η μαρτυρία του διοργανωτή του πάρτι - «Υπήρχαν και παιδιά στον χώρο...»

  •  09.02.2026 - 12:03
Αβέρωφ Νεοφύτου για εγγυητές: «Τώρα μπορεί να κινδυνεύει το δικό σου σπίτι χωρίς να το έχεις ιδέα»

Αβέρωφ Νεοφύτου για εγγυητές: «Τώρα μπορεί να κινδυνεύει το δικό σου σπίτι χωρίς να το έχεις ιδέα»

  •  09.02.2026 - 10:01
«Πολύ σύντομα» ολοκληρώνεται η έρευνα ΟΚΥπΥ για θάνατο 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας

«Πολύ σύντομα» ολοκληρώνεται η έρευνα ΟΚΥπΥ για θάνατο 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας

  •  09.02.2026 - 10:43
Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

  •  09.02.2026 - 09:23
Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο: Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του ανήλικου - Έτρεξε να προστατέψει το παιδί του

Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο: Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του ανήλικου - Έτρεξε να προστατέψει το παιδί του

  •  09.02.2026 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα