Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας

 09.02.2026 - 23:57
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν – μεταξύ των οποίων ένα παιδί – εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδει σήμερα το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί στρατιώτες διεξήγαγαν επίσης επιχείρηση στην παραμεθόρια κοινότητα Χαμπαρία, όπου αιχμαλώτισαν μέλος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια.

Τρεις νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, είναι ο απολογισμός ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στην κοινότητα Γιανούχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε μαχητή της Χεζμπολάχ στη Γιανούχ, τον οποίο περιέγραψε ως διοικητή πυροβολικού που είχε εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θανάτους αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης, διαβεβαιώνοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες.

Ο τέταρτος θάνατος σημειώθηκε στην κοινότητα Άιτα αλ Σάαμπ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην προαναφερθείσα τοποθεσία, υποστηρίζοντας ότι «εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ» ο οποίος «εμπλεκόταν σε συλλογή πληροφοριών για τις IDF» και εργαζόταν για την ανασυγκρότηση υποδομών της οργάνωσης.

Σε ανακοίνωση της, η Χεζμπολάχ υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» και την «έναρξη μιας νέας φάσης της ισραηλινής επιθετικότητας».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν «συνεχίζει να εργάζεται με τους δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων για την προώθηση των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ιδίως για το άνοιγμα επιπλέον σημείων διέλευσης το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

  •  09.02.2026 - 21:30
