ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της

 10.02.2026 - 07:50
Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα, όταν μια 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο, παρασυρόμενη από το αυτοκίνητο της ίδιας της κόρης της, κατά τη διάρκεια στάθμευσης. Μια στιγμή απροσεξίας αποδείχθηκε μοιραία βάζοντας μια οικογένεια και ολόκληρη τη γειτονιά στο πένθος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα οδηγός είχε επιστρέψει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της και τα παιδιά της αφού προηγουμένως είχαν πάει στο σχολείο για να τα παραλάβουν. Την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει το όχημα της, η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να της δώσει οδηγίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κατά τη διαδικασία της όπισθεν, η οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι. Το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα παρασύροντας την ηλικιωμένη γυναίκα και εγκλωβίζοντας την ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των εγγονιών της 71χρονης, τα οποία φώναζαν κλαίγοντας για τη γιαγιά τους. Γείτονες που άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια ενώ η κόρη της 71χρονης βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Έκλαιγαν τα παιδάκια και φώναζαν για τη γιαγιά τους» δήλωσε συγκλονισμένος στο protothema.gr, κάτοικος της περιοχής ενώ ένας άλλος κάτοικος ανέφερε πως «έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια, ταυτόχρονα».

Η 71χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: protothema.gr

Στη Γαλλία μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για να τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

