Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜην το ξανακάνεις στο αεροπλάνο: Το λάθος που βγάζει εκτός εαυτού τις αεροσυνοδούς
LIKE ONLINE

Μην το ξανακάνεις στο αεροπλάνο: Το λάθος που βγάζει εκτός εαυτού τις αεροσυνοδούς

 11.02.2026 - 08:56
Μην το ξανακάνεις στο αεροπλάνο: Το λάθος που βγάζει εκτός εαυτού τις αεροσυνοδούς

Μια αεροσυνοδός της Lufthansa εξηγεί το συνηθισμένο λάθος στην καμπίνα που καθυστερεί την επιβίβαση και φέρνει ένταση.

Μπαίνεις στο αεροπλάνο, προχωράς στον στενό διάδρομο, ρίχνεις μια ματιά στον αριθμό της θέσης και σηκώνεις μηχανικά το σακίδιό σου για να το βάλεις στο πάνω ντουλάπι. Το έχεις κάνει δεκάδες φορές. Δεν το σκέφτεσαι καν. Το ξανακάνεις.

Κι όμως, αυτή η τόσο αυτονόητη κίνηση είναι από τις βασικές αιτίες που καθυστερεί η επιβίβαση. Σύμφωνα με αεροσυνοδό της Lufthansa, είναι ένα λάθος που επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε πτήση και που το πλήρωμα προσπαθεί διακριτικά να περιορίσει με συνεχείς ανακοινώσεις.


Το «αθώο» σακίδιο που μπλοκάρει όλη την καμπίνα

Το πρόβλημα δεν είναι το σακίδιο. Είναι ο χώρος. Τα πάνω ντουλάπια έχουν σχεδιαστεί κυρίως για βαλίτσες καμπίνας, δηλαδή για τα μεγαλύτερα και πιο δύσχρηστα αντικείμενα. Όταν όμως γεμίζουν από μικρές τσάντες και backpacks, οι επιβάτες που ακολουθούν με κανονικές χειραποσκευές μένουν με τη βαλίτσα στο χέρι.

Και τότε ξεκινά η αλυσιδωτή αντίδραση και ο μικρός... χαμούλης: Κάποιος πρέπει να κατεβάσει τσάντες, να βρεθούν οι ιδιοκτήτες, να συμπληρωθεί το παζλ από την αρχή. Αν δεν βρεθεί λύση, κάποιες βαλίτσες καταλήγουν την τελευταία στιγμή στον χώρο αποσκευών. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση, ένταση και έναν διάδρομο που φέρνει σε μικρογραφία του Κηφισού σε ώρα αιχμής.


Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι απλή. Οι μικρές τσάντες είναι γνωστό πως μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Ο χώρος υπάρχει ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Όταν μένουν ελεύθερα τα πάνω ντουλάπια για τις μεγάλες βαλίτσες, η ροή της επιβίβασης γίνεται πιο ομαλή και η καμπίνα λειτουργεί χωρίς περιττές τριβές.

Σε πτήσεις με υψηλή πληρότητα, κάθε εκατοστό μετράει. Και κάθε λεπτό καθυστέρησης μπορεί να επηρεάσει την απογείωση, τις ανταποκρίσεις και τελικά τη διάθεση όλων. Το πλήρωμα το ξέρει. Εκοίνοι που ταξιδεύουν συχνά, το μαθαίνουν. Οι υπόλοιποι το ανακαλύπτουν όταν βρεθούν κολλημένοι στον διάδρομο.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κωνσταντίνος Φυτιρής: Θα πάρει τελικά τηλέφωνο την Annie Alexui; «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις»
«Έφυγε» ο εκπαιδευτικός και λογοτέχνης, Κώστας Κατσώνης - Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την Εκπαίδευση
Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει
Σοκ σε λύκειο θηλέων: Καθηγήτρια Βιολογίας συνελήφθη και απολύθηκε γιατί έκανε σεξ με μαθήτριά της
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Γιατί δεν καταγράφονται κρούσματα της γρίπης Β' - Πότε παρουσιάζεται συνήθως έξαρση
«Απόδραση αγάπης»: Που θα πας φέτος την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου - Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της Κύπρου που ξεχωρίζουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τον «έκαψε» πληροφορία: Διέρρηξε το διαμέρισμα 36χρονης, πήρε το κλειδί και έφυγε «κύριος» με το αυτοκίνητό της - Χειροπέδες σε 27χρονο

 11.02.2026 - 08:53
Επόμενο άρθρο

Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

 11.02.2026 - 09:10
Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

  •  11.02.2026 - 06:13
Κωνσταντίνος Φυτιρής: Θα πάρει τελικά τηλέφωνο την Annie Alexui; «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις»

Κωνσταντίνος Φυτιρής: Θα πάρει τελικά τηλέφωνο την Annie Alexui; «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις»

  •  11.02.2026 - 09:16
Τον «έκαψε» πληροφορία: Διέρρηξε το διαμέρισμα 36χρονης, πήρε το κλειδί και έφυγε «κύριος» με το αυτοκίνητό της - Χειροπέδες σε 27χρονο

Τον «έκαψε» πληροφορία: Διέρρηξε το διαμέρισμα 36χρονης, πήρε το κλειδί και έφυγε «κύριος» με το αυτοκίνητό της - Χειροπέδες σε 27χρονο

  •  11.02.2026 - 08:53
Σάλος με νέο βίντεο από Annie Alexui: Αναφορές σε στέρηση αδειών τζόγου - «Η αγιοσύνη πάει χεράκι χεράκι με παιδεραστίες και πορνεία...»

Σάλος με νέο βίντεο από Annie Alexui: Αναφορές σε στέρηση αδειών τζόγου - «Η αγιοσύνη πάει χεράκι χεράκι με παιδεραστίες και πορνεία...»

  •  11.02.2026 - 09:47
Ελλάδα: Χειροπέδες σε 22χρονο Κύπριο - Καταζητείτο για εγκληματική οργάνωση

Ελλάδα: Χειροπέδες σε 22χρονο Κύπριο - Καταζητείτο για εγκληματική οργάνωση

  •  11.02.2026 - 09:22
Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

  •  11.02.2026 - 09:47
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Γιατί δεν καταγράφονται κρούσματα της γρίπης Β' - Πότε παρουσιάζεται συνήθως έξαρση

Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Γιατί δεν καταγράφονται κρούσματα της γρίπης Β' - Πότε παρουσιάζεται συνήθως έξαρση

  •  11.02.2026 - 06:15
Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

  •  11.02.2026 - 09:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα