ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για διαρροή δεδομένων σε κυβερνητική πλατφόρμα: Τι πραγματικά συνέβη - Το Υφυπουργείο δίνει απαντήσεις

 11.02.2026 - 23:28
Συναγερμός για διαρροή δεδομένων σε κυβερνητική πλατφόρμα: Τι πραγματικά συνέβη - Το Υφυπουργείο δίνει απαντήσεις

Δεν εντοπίστηκε παραβίαση κυβερνητικής πλατφόρμας ή συστημάτων του κυβερνητικού δικτύου, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρεται σε πιθανή διαρροή δεδομένων μέσω κυβερνητικής πλατφόρμας, σημειώνοντας ότι το περιστατικό φαίνεται να προκύπτει από υποκλοπή διαπιστευτηρίων συγκεκριμένου χρήστη.

Το Υφυπουργείο ενημερώνει το κοινό ότι εντόπισε περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα που είχαν αναρτηθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα (gigavoucher.dmrid.gov.cy), η οποία φιλοξενείται εκτός του κυβερνητικού δικτύου, και η οποία δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Το περιστατικό, αναφέρει, ανιχνεύθηκε από τις αρμόδιες Αρχές και «ενεργοποιήθηκαν άμεσα» οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων από την αρμόδια Διεύθυνση του Υφυπουργείου.

Το Υφυπουργείο διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν αφορά παραβίαση της ίδιας της πλατφόρμας είτε συστημάτων του κυβερνητικού δικτύου, αλλά φαίνεται να προκύπτει από υποκλοπή διαπιστευτηρίων συγκεκριμένου χρήστη.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα, τα οποία αφορά το περιστατικό δεν αφορούν με πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα πολιτών ή δεδομένα τραπεζικών καρτών, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα.

«Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές. Ο Υφυπουργός έχει ζητήσει ενδελεχή διερεύνηση και έκθεση γεγονότων», προστίθεται.

Το Υφυπουργείο καλεί το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη επαγρύπνηση έναντι ύποπτων/απρόσμενων επικοινωνιών ή μηνυμάτων.

Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

