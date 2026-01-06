Low cost αεροπορικές: Τι συμβαίνει με τις χρεώσεις για χειραποσκευές

Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση σχεδόν 1.500 τιμών χειραποσκευών σε οκτώ ιδιαίτερα δημοφιλή δρομολόγια των τριών εταιρειών. Όπως διαπιστώθηκε, οι χαμηλότερες διαφημιζόμενες χρεώσεις –από £5,99 ή περίπου €6,80– εμφανίστηκαν σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων, ποσοστό που θέτει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο οι τιμές αυτές είναι ουσιαστικά προσβάσιμες.

Για να αποτυπωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, το Which? εξέτασε δεδομένα από τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσα στο έτος –Αύγουστο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Φεβρουάριο– καλύπτοντας τόσο μήνες αυξημένης ζήτησης όσο και περιόδους χαμηλής ταξιδιωτικής κίνησης.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύει η έρευνα σύμφωνα με το Euronews είναι ότι πολλοί επιβάτες ενημερώνονται για το κόστος της χειραποσκευής μόλις στα τελευταία στάδια της κράτησης. Αυτή η πρακτική, όπως σημειώνεται, δεν είναι απλώς ενοχλητική αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε παραπλανητικά συμπεράσματα σχετικά με το πραγματικό κόστος του ταξιδιού.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος της χειραποσκευής ξεπερνά ακόμη και την τιμή του ίδιου του εισιτηρίου, ιδίως σε σύντομα δρομολόγια, τα οποία θεωρητικά απευθύνονται σε ταξιδιώτες με περιορισμένο budget.

Σε αντίθεση με τις πρακτικές των low-cost εταιρειών, μεγαλύτερες διεθνείς αεροπορικές, όπως η British Airways, η KLM και η Qatar Airways, συνεχίζουν να προσφέρουν δωρεάν τυπική χειραποσκευή, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρεώνουν τις παραδοτέες αποσκευές.

Οι αυξανόμενες χρεώσεις για αποσκευές καμπίνας, σε συνδυασμό με τα συχνά ασαφή πρόστιμα στην πύλη επιβίβασης, έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών. Τον Νοέμβριο του 2024, το ισπανικό Υπουργείο Δικαιωμάτων Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 179 εκατ. ευρώ σε πέντε αεροπορικές χαμηλού κόστους για καταχρηστικές πρακτικές γύρω από τις αποσκευές, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβήτησε τη σχετική αρμοδιότητα.

Παράλληλα, η επιτροπή μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ταχθεί υπέρ της καθιέρωσης δωρεάν βασικής χειραποσκευής για όλους τους επιβάτες, ανεξαρτήτως εταιρείας.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ήταν τα ευρήματα για την EasyJet. Από τις 520 τιμές που εξετάστηκαν, δεν εντοπίστηκε ούτε μία πτήση όπου η χρέωση της χειραποσκευής ήταν η ελάχιστη διαφημιζόμενη (£5,99). Το Which? ζήτησε από την εταιρεία συγκεκριμένο παράδειγμα τέτοιας πτήσης, χωρίς όμως να λάβει σχετική απάντηση.



Η χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε ήταν £23,49, ενώ η μέση χρέωση άγγιξε τις £30. Δεδομένου ότι οι χρεώσεις ισχύουν συνήθως ανά διαδρομή, το κόστος διπλασιάζεται για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής.

Η EasyJet, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η πολιτική αποσκευών της είναι ξεκάθαρη, επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν μόνο για ό,τι χρειάζονται και συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλών ναύλων, σημειώνοντας ότι η ικανοποίηση των επιβατών αυξάνεται διαρκώς.

Ryanair και Wizz Air: σπάνιες οι ελάχιστες χρεώσεις

Στην περίπτωση της Ryanair, η χαμηλότερη διαφημιζόμενη τιμή των £12 εντοπίστηκε μόλις δύο φορές σε σύνολο 634 πτήσεων, δηλαδή στο 0,3% των περιπτώσεων, με τη μέση χρέωση να φτάνει τις £20,50. Η εταιρεία απέρριψε την έρευνα ως μη αντιπροσωπευτική, τονίζοντας ότι πραγματοποιεί πάνω από 100.000 πτήσεις τον μήνα.

Αντίστοιχα, στη Wizz Air η χαμηλότερη χρέωση των €10 εμφανίστηκε μόλις δύο φορές σε 338 πτήσεις (0,6%). Η εταιρεία έκανε λόγο για περιορισμένο δείγμα και επανέλαβε ότι η τιμολόγηση είναι διαφανής και σύμφωνη με τη νομοθεσία, με κάθε εισιτήριο να περιλαμβάνει δωρεάν μικρή τσάντα κάτω από το κάθισμα.

Το Which? επιμένει ότι τα στοιχεία του αποκαλύπτουν ένα συστηματικό πρόβλημα: οι επιβάτες καλούνται να πληρώσουν πολύ περισσότερα από όσα αρχικά πιστεύουν, με τις «ελκυστικές» τιμές να παραμένουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, απλώς θεωρητικές.

Πηγή: newmoney.gr