Σεξουαλικό σκάνδαλο: Ξανά στη δημοσιότητα βίντεο με τον Κολομβιανό πρόεδρο να απατά τη γυναίκα του

 06.01.2026 - 17:41
Σεξουαλικό σκάνδαλο: Ξανά στη δημοσιότητα βίντεο με τον Κολομβιανό πρόεδρο να απατά τη γυναίκα του

Ένα σεξουαλικό σκάνδαλο που αφορά τον πρόεδρο της Κολομβίας επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο εν μέσω των απειλών του προς τις ΗΠΑ.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο φέρεται να πιάστηκε το 2024 να απατά τη σύζυγό του με ένα τρανς μοντέλο. Ο παντρεμένος Κολομβιανός ηγέτης φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε κρατώντας το χέρι του τρανς μοντέλου Λίντα Γέπες κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού στον Παναμά.

Αφού το βίντεο έγινε viral, ο Πέτρο δήλωσε ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος και περιέγραψε τον εαυτό του ως «ετεροφυλόφιλο». Ο Πέτρο είναι παντρεμένος με τη φιλάνθρωπο Βερόνικα Αλκοσέρ, και η συμπεριφορά του προκάλεσε οργή στην κοινή γνώμη της χώρας.

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Πέτρο απείλησε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα «πάρει τα όπλα» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούσαν να τον απομακρύνουν από την εξουσία.

«Ελάτε να με πιάσετε!» — δήλωσε ο Πέτρο προς τον Τραμπ, προκαλώντας τον ανοιχτά.

 


Ο πρόεδρος της Κολομβίας προειδοποίησε την Τρίτη ότι ο Αμερικανός ομόλογός του επιχειρεί να μετατρέψει τα λατινοαμερικανικά έθνη σε αποικίες των ΗΠΑ.

«Αν διαβάσετε τις πρώτες παραγράφους της πολιτικής εθνικής ασφάλειας, θα καταλάβετε ότι το Δόγμα Μονρόε στοχεύει να κάνει ξανά τα κυρίαρχα λατινοαμερικανικά έθνη αποικίες», έγραψε ο Πέτρο σε μια ανάρτηση στο X.

«Αυτό αντιβαίνει πλήρως στο διεθνές δίκαιο. Είναι το ίδιο δόγμα περί ζωτικού χώρου που χρησιμοποίησε ο Χίτλερ και προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους» υποστήριξε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Πέτρο κάλεσε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να «βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας διεθνούς δημοκρατικής τάξης».

«Δεν έχει σημασία από ποιο χρώμα, κόμμα ή κράτος προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να δράσουν, η παγκόσμια ειρήνη και το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκονται σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

