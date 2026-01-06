Φρενίτιδα για τις φόρμες που φορούσε ο Μαδούρο κατά τη σύλληψή του - Εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις και οι παραγγελίες - Φωτογραφία

Στην εικόνα ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά γκρι φόρμα Nike Tech, μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του διαδικτύου. Μέσα σε λίγες ώρες «κατάφεραν να εξαντλήσουν» το Nike Tech fleece jacket στην επίσημη ιστοσελίδα της Nike στις ΗΠΑ με την εταιρεία από την μεριά της να μην σχολιάζει το θέμα, σύμφωνα με το Business Insider.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο «Nike Tech» κατέγραψαν απότομη άνοδο αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του Μαδούρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που απέκτησε η εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε η πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων PeakMetrics στο Business Insider, οι σχετικές αναφορές στο X (πρώην Twitter) ξεπέρασαν τις 5.000 ημερησίως το διάστημα 3 με 5 Ιανουαρίου, έναντι περίπου 325 αναφορών την ημέρα το προηγούμενο δίμηνο. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στο TikTok, όπου χρήστες ανάρτησαν σατιρικά βίντεο, ακόμη και εικόνες AI της εμφάνισης του Μαδούρο, ενώ αρκετοί μίλησαν χιουμοριστικά για «ακούσια διαφήμιση» της Nike. Δεν έλειψαν και τα βίντεο τύπου «steal the look», που ανέλυαν το κόστος της εμφάνισης, το οποίο ξεπερνά τα 200 δολάρια.

Πόσο κοστίζουν τα ρούχα;

Τα ρούχα που φορούσε κατά την μεταφορά του στις ΗΠΑ ανήκουν στη σειρά Nike Tech Fleece και αποτελούνται από δύο ξεχωριστά κομμάτια: το Nike Tech Windrunner Fleece Jacket, αξίας 140 δολαρίων, και το Fleece Jogger, με τιμή 120 δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύνολο έχει κατασκευαστεί με τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά.

Ο Νικολάς Μαδούρο και οι μάρκες πολυτελείας που έχει εμφανιστεί

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει αδυναμία στα ρολόγια και κατά το παρελθόν έχει εμφανιστεί με ορισμένα από τα ακριβότερα και πιο πολυτελή brands παγκοσμίως. Τον Ιούλιο του 2026, σε βίντεο με αφορμή τις δημοτικές εκλογές, είχε απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, φορώντας ένα εντυπωσιακό ρολόι.

Κατά τη σύλληψή του, παρότι φορούσε ρούχο με μακριά μανίκια, διακρινόταν στο χέρι του ένα ρολόι, το οποίο –σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο– ήταν ένα Rolex Day-Date 40 από πλατίνα. Βάσει της επίσημης ιστοσελίδας της Rolex, η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου ανέρχεται στα 72.900 δολάρια.

Στη φωτογραφία φαίνεται επίσης να φορά γυαλιά της εταιρείας Off-White, ενός γαλλικού οίκου που ανήκει σήμερα στον όμιλο LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Το εκτιμώμενο κόστος των γυαλιών ανέρχεται περίπου στα 400 δολάρια.

American forces conducted a “large-scale strike” on Venezuela, resulting in the capture of President Nicolás Maduro. Maduro has several watches in his collection, but appears to favor an affordable Citizen Eco-Drive CA0131-55L, which he wears loosely on the wrist. pic.twitter.com/RTmpO0chgL — KXNG🤴 (@kxngnggg) January 4, 2026

Πηγή: protothema.gr