Αυτές είναι οι δυσοίωνες προβλέψεις της Μπάμπα Βάνγκα για το 2026: Συγκρούσεις, ΑΙ και ριζικές αλλαγές
Αυτές είναι οι δυσοίωνες προβλέψεις της Μπάμπα Βάνγκα για το 2026: Συγκρούσεις, ΑΙ και ριζικές αλλαγές

 06.01.2026 - 18:23
Αυτές είναι οι δυσοίωνες προβλέψεις της Μπάμπα Βάνγκα για το 2026: Συγκρούσεις, ΑΙ και ριζικές αλλαγές

Τι υποτίθεται ότι προέβλεψε η Μπάμπα Βάνγκα για το 2026; Παγκόσμιες συγκρούσεις, το σημείο καμπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και εξελίξεις στην επιστήμη.

Για ακόμη μία χρονιά, οι προφητείες της Μπάμπα Βάνγκα επανέρχονται στο προσκήνιο, προκαλώντας συζητήσεις και προβληματισμό. Η Βουλγάρα μυστικίστρια, που πέθανε το 1996, φέρεται -σύμφωνα με ερμηνείες των προφητειών της- να έχει κάνει μια σειρά από δυσοίωνες προβλέψεις για το 2026, οι οποίες κάνουν λόγο για συγκρούσεις, τεχνολογικές ανατροπές και κρίσιμα επιστημονικά άλματα.

Παρότι οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιου είδους προβλέψεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, δεν παύουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με σύγχρονες ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη μια χρονιά εντάσεων και συγκρούσεων

Σύμφωνα με αναφορές και ερμηνείες που φιλοξενεί το Sky History, η Μπάμπα Βάνγκα φέρεται να είχε προβλέψει ότι το 2026 θα χαρακτηρίζεται από γενικευμένη κλιμάκωση των διεθνών συγκρούσεων. Αν και οι προηγούμενες «προφητείες» της για το 2025 εστιάζονταν κυρίως σε ένα σχήμα Ανατολής-Δύσης, για το έτος που μόλις ξεκίνησε γίνεται λόγος για ευρύτερη παγκόσμια αστάθεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό δεν σηματοδοτεί το «τέλος του κόσμου», το οποίο -πάντα κατά την ίδια- τοποθετείται στο μακρινό 5079.


Σημείο καμπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η πρόβλεψη που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ορισμένοι ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία η AI θα αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της καθημερινότητας.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται από σύγχρονες μελέτες μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, σύμφωνα με τις οποίες δεκάδες επαγγέλματα ενδέχεται να επηρεαστούν ή να αλλάξουν ριζικά τα επόμενα χρόνια.


Επιστημονικά άλματα

Μία από τις πιο εντυπωσιακές -και αμφιλεγόμενες- προβλέψεις αφορά την εξόρυξη ενέργειας από την Αφροδίτη (ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος). Αν και τοποθετείται χρονικά πιο κοντά στο 2028, οι σχετικές ερμηνείες αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από το 2026, λόγω της τεχνολογικής πολυπλοκότητας του εγχειρήματος.

Ιατρική επανάσταση

Στον τομέα της ιατρικής, η Μπάμπα Βάνγκα φέρεται να είχε μιλήσει για την ανάπτυξη συνθετικών οργάνων, τα οποία δεν αναμένεται να παραχθούν μαζικά πριν από το 2046. Παρ’ όλα αυτά, η επιστήμη ήδη κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, με πειραματικές μεταμοσχεύσεις γενετικά τροποποιημένων οργάνων και νέες τεχνικές αξιοποίησης βλαστοκυττάρων.

Με επιφύλαξη, αλλά με ενδιαφέρον

Όπως και στην περίπτωση άλλων ιστορικών προφητών, όπως ο Νοστράδαμος, πολλές από τις προβλέψεις αποδίδονται εκ των υστέρων και ερμηνεύονται με βάση τα γεγονότα της εποχής. Παρ’ όλα αυτά, οι αναφορές της Μπάμπα Βάνγκα συνεχίζουν να προκαλούν περιέργεια, λειτουργώντας περισσότερο ως αφορμή για συζήτηση γύρω από τις παγκόσμιες εξελίξεις παρά ως βέβαιες προβλέψεις για το μέλλον.


Το αν το 2026 θα επιβεβαιώσει έστω και μέρος αυτών των σεναρίων, μένει να φανεί.

Πηγή: gazzetta.gr

Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

