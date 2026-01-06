Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γύπας εθεάθη στη λίμνη της Ορόκλινης - Δείτε φωτογραφίες

 06.01.2026 - 18:25
Γύπας εθεάθη στη λίμνη της Ορόκλινης - Δείτε φωτογραφίες

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο καταγράφηκε στη Λίμνη Ορόκλινης, όπου γύπας εθεάθη να κάθεται ήρεμος και να «ρεμβάζει» στην περιοχή, τραβώντας τα βλέμματα επισκεπτών και φωτογράφων της φύσης.

Στη φωτογραφία που εξασφαλισε το Themaonline από αναγνώστη, , το μεγαλόσωμο πτηνό διακρίνεται ακίνητο, με επιβλητική στάση και χαρακτηριστικό γυμνό λαιμό, εικόνα που σπάνια συναντάται σε υγροβιότοπους χαμηλού υψομέτρου στην Κύπρο. Με άνοιγμα φτερών που μπορεί να ξεπεράσει τα 2,5 μέτρα, ο γύπας συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αρπακτικά πτηνά της Ευρώπης και ξεχωρίζει για την ήρεμη αλλά επιβλητική παρουσία του.

Ο γύπας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κρίκο της τροφικής αλυσίδας, καθώς τρέφεται κυρίως με νεκρά ζώα, συμβάλλοντας στον φυσικό «καθαρισμό» του περιβάλλοντος. Η εμφάνισή του στη λίμνη της Ορόκλινης θεωρείται ασυνήθιστη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο περιστατικό.

Η παρατήρηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη σπουδαιότητα της λίμνης της Ορόκλινης ως καταφύγιο άγριας ζωής και σημείο αναφοράς για την ορνιθοπανίδα της Κύπρου, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του υγροβιότοπου.

Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

