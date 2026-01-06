Γύπας εθεάθη στη λίμνη της Ορόκλινης - Δείτε φωτογραφίες

Στη φωτογραφία που εξασφαλισε το Themaonline από αναγνώστη, , το μεγαλόσωμο πτηνό διακρίνεται ακίνητο, με επιβλητική στάση και χαρακτηριστικό γυμνό λαιμό, εικόνα που σπάνια συναντάται σε υγροβιότοπους χαμηλού υψομέτρου στην Κύπρο. Με άνοιγμα φτερών που μπορεί να ξεπεράσει τα 2,5 μέτρα, ο γύπας συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αρπακτικά πτηνά της Ευρώπης και ξεχωρίζει για την ήρεμη αλλά επιβλητική παρουσία του.

Ο γύπας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κρίκο της τροφικής αλυσίδας, καθώς τρέφεται κυρίως με νεκρά ζώα, συμβάλλοντας στον φυσικό «καθαρισμό» του περιβάλλοντος. Η εμφάνισή του στη λίμνη της Ορόκλινης θεωρείται ασυνήθιστη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο περιστατικό.

Η παρατήρηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη σπουδαιότητα της λίμνης της Ορόκλινης ως καταφύγιο άγριας ζωής και σημείο αναφοράς για την ορνιθοπανίδα της Κύπρου, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του υγροβιότοπου.