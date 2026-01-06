Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ομολόγησε ο 16χρονος ότι τον χτύπησε - «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ομολόγησε ο 16χρονος ότι τον χτύπησε - «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»

 06.01.2026 - 16:26
Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ομολόγησε ο 16χρονος ότι τον χτύπησε - «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»

Στην παραδοχή πως χτύπησε τον 17χρονο επειδή νευρίασε που ο τελευταίος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του» προχώρησε ενώπιον των αστυνομικών ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του ανήλικου στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος συλληφθείς ανέφερε ενώπιον των αστυνομικών πως ο 17χρονος είχε αναπτύξει αισθήματα για την κοπέλα του και πως της έστειλε μήνυμα. Κάτι που, όπως είπε, τον έκανε να νευριάσει και να τον χτυπήσει. Τελικά ο καβγάς κατέληξε σε τραγωδία με τους γονείς του θύματος να μην μπορούν ακόμα να πιστέψουν το κακό που χτύπησε την πόρτα τους.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε νεκρός από την αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους σήμερα το πρωί. Όπως έγινε γνωστό ο 17χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το βράδυ της Δευτέρας (5/1) και όταν δεν επέστρεψε οι γονείς του ανησύχησαν, άρχισαν να τον αναζητούν και δήλωσαν την εξαφάνισή του.

Όπως εξήγησαν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, ο καβγάς εκτυλίχθηκε έξω από ένα τοπικό κατάστημα τυχερών παιχνιδιών όπου βρίσκονταν το θύμα με έναν φίλο του. Χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαριστεί κάτω από ποιες συνθήκες, στο σημείο βρέθηκε μετά από λίγο και ο 16χρονος συνοδευόμενος και αυτός από έναν νεαρό φίλο του. Όταν ο 16χρονος είδε τον 17χρονο του επιτέθηκε και πάνω στο καβγά που ακολούθησε του έριξε μια αγκωνιά στο κεφάλι.

Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο, ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε - «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»

Όταν τελείωσε η συμπλοκή, δράστης και θύμα πήραν ο καθένας τον δρόμο του, όμως ο 17χρονος ανέφερε στον φίλο του πως δεν αισθάνεται καλά. Όταν πήγε στο σπίτι του, κατέβηκε στο υπόγειο και μερικές ώρες αργότερα κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 16χρονος συλληφθείς προέρχεται από οικογένεια με πολλά προβλήματα καθώς αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του.

Ο ίδιος απασχολεί τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές, μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ έχει και κάποιες προσαγωγές στο «ιστορικό» του.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων
Το έθιμο ορίζει... λουκουμάδες - Πώς να τους φτιάξεις στο σπίτι - Η τέλεια συνταγή από γνωστή Κύπρια τηλεμαγείρισσα
Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές
Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Antigoni Buxton για την Κύπρο - Θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά
Είχατε πάντα το όνειρο να ζήσετε στην Ιταλία; Ιδού η ευκαιρία - Σε αυτή την πόλη σας πληρώνουν το νοίκι
Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

 06.01.2026 - 16:14
ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

ΠτΔ: Κοινή συνάντηση με Ζελένσκι, Κόστα και Φον Ντερ Λαΐεν πριν την τελετή για την Προεδρία

  •  06.01.2026 - 16:14
Μυστήρια δηλητηρίαση: Λαμβάνονται νέες καταθέσεις - Δεν μπορεί να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο - Σύντομα εξελίξεις

Μυστήρια δηλητηρίαση: Λαμβάνονται νέες καταθέσεις - Δεν μπορεί να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο - Σύντομα εξελίξεις

  •  06.01.2026 - 14:33
Σοκαριστική καταγγελία: Πέθανε πόνυ για χάρη των χριστουγεννιάτικων χωριών

Σοκαριστική καταγγελία: Πέθανε πόνυ για χάρη των χριστουγεννιάτικων χωριών

  •  06.01.2026 - 15:24
Τυχικός: Διεκδικεί πίσω την Μητρόπολη Πάφου - Πρόθεση να καταφύγει στα δικαστήρια

Τυχικός: Διεκδικεί πίσω την Μητρόπολη Πάφου - Πρόθεση να καταφύγει στα δικαστήρια

  •  06.01.2026 - 13:21
Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

  •  06.01.2026 - 12:13
Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ομολόγησε ο 16χρονος ότι τον χτύπησε - «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»

Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ομολόγησε ο 16χρονος ότι τον χτύπησε - «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»

  •  06.01.2026 - 16:26
Έγινε κι αυτό: Έριξαν χρυσό Σταυρό στην Αγ. Νάπα...τον έψαχναν και δεν τον έβρισκαν

Έγινε κι αυτό: Έριξαν χρυσό Σταυρό στην Αγ. Νάπα...τον έψαχναν και δεν τον έβρισκαν

  •  06.01.2026 - 14:32
Άννα Βίσση: Ο εγγονός της Νέστωρ έσβησε τα κεράκια της τούρτας του στην πίστα και η γιαγιά του τραγούδησε

Άννα Βίσση: Ο εγγονός της Νέστωρ έσβησε τα κεράκια της τούρτας του στην πίστα και η γιαγιά του τραγούδησε

  •  06.01.2026 - 14:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα