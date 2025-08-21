Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

 21.08.2025 - 20:30
Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης τον Καγκελάριο της Αυστρίας Κριστιάν Στόκερ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του.

Όπως αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτησή του στο Χ «η επίσκεψη, μία από τις πρώτες του Καγκελάριου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σηματοδοτεί την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των εξαιρετικών σχέσεων Κύπρου-Αυστρίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διμερές επίπεδο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό
Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο σκοτάδι διάφορες περιοχές - Τεχνική βλάβη στα κατεχόμενα επηρέασε και τις ελεύθερες περιοχές

 21.08.2025 - 20:20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

  •  21.08.2025 - 20:30
Με ταχύτητα προχωρά η στήριξη των πυρόπληκτων - Άμεσες καταβολές, επιδόματα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές

Με ταχύτητα προχωρά η στήριξη των πυρόπληκτων - Άμεσες καταβολές, επιδόματα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές

  •  21.08.2025 - 18:59
Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

  •  21.08.2025 - 18:26
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  21.08.2025 - 18:10
Στο σκοτάδι διάφορες περιοχές - Τεχνική βλάβη στα κατεχόμενα επηρέασε και τις ελεύθερες περιοχές

Στο σκοτάδι διάφορες περιοχές - Τεχνική βλάβη στα κατεχόμενα επηρέασε και τις ελεύθερες περιοχές

  •  21.08.2025 - 20:20
Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

  •  21.08.2025 - 16:58
VIDEO: Τούρκος οπαδός σήκωσε σημαία της ομάδας του με τον Κεμάλ στο Καλλιμάρμαρο

VIDEO: Τούρκος οπαδός σήκωσε σημαία της ομάδας του με τον Κεμάλ στο Καλλιμάρμαρο

  •  21.08.2025 - 18:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα