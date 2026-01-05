Σάλος μετά την καταγγελία κατά Σύκα για ξυλοδαρμό: Τα επόμενα βήματα στον ΔΗΣΥ - Στη ΝΥ ο φάκελος

Η σύντροφός του κατήγγειλε στην Αστυνομία, σωματική βία και ξυλοδαρμό της από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ κατά τη διάρκεια διακοπών τους στην Αθήνα.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, μετά από σύσκεψη της ηγεσίας, λίγο πριν τις 11:00 χθες βράδυ η Πρόεδρος του κόμματος με ανάρτησή της διεμήνυσε πως καμία ανοχή δεν υπάρχει σε καταγγελίες βίας.

«Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Η αντίδραση του Νίκου Σύκα υπήρξε άμεση. Με ανάρτησή του ο Βουλευτής αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος του.

«Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα. Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα».

Με 32 μόλις λέξεις ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε πως κατά τη σημερινή έκτακτη σύγκληση του Εκτελεστικού του Γραφείου υιοθετήθηκε η πρόταση της Αννίτας Δημητρίου για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού. Παράλληλα αποφασίστηκε η σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος για την ερχόμενη Τετάρτη προς επικύρωση της απόφασης.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας που έλαβε τον φάκελο με την κατάθεση της παραπονούμενης και τα ιατρικά έγγραφα που αυτή προσκόμισε, αξιολογεί τη συλλεχθείσα μαρτυρία για περαιτέρω οδηγίες σε σχέση με την ουσία της υπόθεσης, αξιολογώντας παράλληλα τα κριτήρια για ικανοποίηση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του βουλευτή για σκοπούς ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, τα κριτήρια άρσης της ασυλίας ικανοποιούνται, κάτι που αναμένεται να ζητηθεί από το Ανώτατο την ερχόμενη Τετάρτη.

Στο κατηγορητήριο που έχει ετοιμαστεί από το Κλιμάκιο Βίας του ΤΑΕ Λεμεσού περιλαμβάνονται τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της άσκησης ψυχολογικής βίας.

«Δεν μπορούμε εν έτη 2025 να βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές και δη από άτομα τα οποία νομοθετούν», σημείωσε η Υποψήφια Βουλεύτρια ΔΗΣΥ, Αναστασία Ανθούση.

«Δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο ούτε ανοχής, ούτε σκεπάσματος», ανέφερε ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, Βουλευτής ΑΚΕΛ

«Θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και μετά να τοποθετηθούμε», δήλωσε ο Πανίκος Λεωνίδου, Βουλευτής ΔΗΚΟ.

Πονοκέφαλος τώρα για την ηγεσία της Πινδάρου είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθεί η κενωθείσα θέση στο ψηφοδέλτιο της Λεμεσού. Με το καταστατικό να μη δίνει λύση στο θέμα, η μπάλα βρίσκεται πλέον στο Πολιτικό Γραφείο το οποίο θα κληθεί επί τούτου να αποφασίσει. Επιλαχόντες πάντως της εσωκομματικής κάλπης του Οκτωβρίου ήταν οι Ανδρέας Μιχαηλίδης και Ττίμης Ευθυμίου.

Στο απομακρυσμένο πάντως σενάριο παραίτησης του Νίκου Σύκα από τη Βουλή, πρώτος επιλαχών βάσει των εκλογών του 2021, είναι ο Πρόεδρος του ΚΟΑΠ Ανδρέας Κυπριανού, ακολουθεί η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη που διαγράφηκε ωστόσο από το κόμμα και τέλος ο νομικός Ηρακλής Ηρακλέους.

