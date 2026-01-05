Ecommbx
Γιώργος Παπαδάκης: Την Πέμπτη η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας -Η επιθυμία της οικογένειάς του
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Την Πέμπτη η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας -Η επιθυμία της οικογένειάς του

 05.01.2026 - 21:25
Γιώργος Παπαδάκης: Την Πέμπτη η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας -Η επιθυμία της οικογένειάς του

Την ερχόμενη Πέμπτη, στις 10:30 π.μ., θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η οικογένεια του δημοσιογράφου, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών, ευχαριστεί όσους στέκονται στο πλευρό τους και ζητεί, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στο «Εργαστήρι - Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία» ή στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας» αναφέρουν στο μήνυμά τους η σύζυγος του δημοσιογράφου, Τίνα, και τα παιδιά του, Κωνσταντίνος, Ιάσονας, Φοίβος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη:
Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσονας, Φοίβος.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

