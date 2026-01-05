Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

«Ψαλίδι» στις παιδικές συστάσεις εμβολιασμού στις ΗΠΑ: Περιορισμοί για RSV, ηπατίτιδες, με συμβουλή γιατρού γρίπη και COVID-19

 05.01.2026 - 21:46
Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ θα συστήσει λιγότερα εμβόλια για τα παιδιά, ανακοίνωσαν την Δευτέρα αξιωματούχοι του τομέα της υγείας. Οι αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να συστήνουν τα εμβόλια κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, καθώς και εμβολιασμούς κατά της πολιομυελίτιδας, της ανεμοβλογιάς, του HPV και άλλων, αλλά θα περιορίσουν τις συστάσεις για εμβολιασμό κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, της ηπατίτιδας Β και της ηπατίτιδας Α σε παιδιά που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης.

Θα προτείνουν οι αποφάσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά της γρίπης, της COVID-19 και του ροταϊού να βασίζονται σε «κοινή κλινική λήψη αποφάσεων», πράγμα που σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν πρέπει να συμβουλευτούν έναν επαγγελματία υγείας, σύμφωνα με το CNN. Οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται εν μέσω μιας απότομης αύξησης των κρουσμάτων γρίπης σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι στιγμής, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχουν αναφερθεί εννέα θάνατοι παιδιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος αυτών των εμβολίων χωρίς συμμετοχή. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να δημιουργήσουν νέα εμπόδια για τους γονείς που πρέπει να συμβουλευτούν γιατρούς σχετικά με εμβολιασμούς που δεν συνιστώνται πλέον για υγιή παιδιά.

Το νέο πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά στις ΗΠΑ μοιάζει περισσότερο με αυτό άλλων ανεπτυγμένων χωρών, όπως η Δανία, σύμφωνα με το CNN. Η Δανία δεν συνιστά εμβολιασμούς παιδιών κατά του ροταϊού, της ηπατίτιδας Α, του μηνιγγιτιδοκοκκού, της γρίπης, της ανεμοβλογιάς ή του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV).

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

