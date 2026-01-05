Ecommbx
ΑρχικήΚοινωνίαΣτους 5 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους 5 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 05.01.2026 - 21:59
Στους 5 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα νότια παράλια και μέχρι ταραγμένη στα ανατολικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος με ψηλές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα νότια παράλια και μέχρι ταραγμένη στα ανατολικά και τα βόρεια.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις ενώ αργά το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Παρασκευή, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία του καιρού:

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

