Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας
ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας

 05.01.2026 - 22:06
Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε και επισήμως σήμερα προσωρινή πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο έκπτωτος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών.

Την 56χρονη Ροντρίγκες, μια εργατολόγος γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, ο Χόρχε, που είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Σήμερα, ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».

Ο Μαδούρο, στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε για να του απαγγελθεί το κατηγορητήριο, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι «αιχμάλωτος πολέμου».

«Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ, απαχθείς από το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα…» πρόλαβε να πει, προτού να τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η ώρα και ο τόπος για να πούμε αυτά», είπε, ζητώντας του να επιβεβαιώσει απλώς την ταυτότητά του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

