Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας

Την 56χρονη Ροντρίγκες, μια εργατολόγος γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, ο Χόρχε, που είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Σήμερα, ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.



Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».

Ο Μαδούρο, στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε για να του απαγγελθεί το κατηγορητήριο, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι «αιχμάλωτος πολέμου».



«Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ, απαχθείς από το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα…» πρόλαβε να πει, προτού να τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.



«Θα υπάρξει η ώρα και ο τόπος για να πούμε αυτά», είπε, ζητώντας του να επιβεβαιώσει απλώς την ταυτότητά του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα