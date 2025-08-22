Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον «φούρνο» ξανά η Κύπρος: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 22.08.2025 - 06:17
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νοτιοανατολικά, στα νότια και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά τις βραδινές και αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματίζεται αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο πάνω από τις εποχικές τιμές, ωστόσο από την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να βρεθεί τη Δευτέρα κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Κίτρινη προειδοποίηση

Υπενθυμίζεται ότι νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Παρασκευή (22/08).

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους και γύρω στους 32 βαθμούς κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Η νέα κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, μέχρι τις 5:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

 

 

Ο διεθνολόγος Αντώνης Στυλιανού, μιλώντας στο «Τ», αναλύει κατά πόσο το εδαφικό στο Κυπριακό μπορεί να βρεθεί σε νέο πλαίσιο αν η διεθνής κοινότητα αποδεχθεί λύση με απώλεια εδαφών στην Ουκρανία.

