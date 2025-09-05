Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νόστιμα και γρήγορα - Γνωστή ελληνική αλυσίδα επεκτείνεται κι ανοίγει νέο εστιατόριο - Ποια η νέα τοποθεσία

 05.09.2025 - 18:25
Μετά από έντονη αναμονή και πολλά «πεινασμένα» βλέμματα, η γνωστή αλυσίδα The Big Bad Wolf – Souvlaki & Burger Bar Cyprus ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες της και στην Αγλαντζιά.

Η αλυσίδα, που έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές των καλοφαγάδων σε άλλες περιοχές της Λευκωσίας, φέρνει μαζί της τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις γεύσεις που την έχουν καθιερώσει: ζουμερά burgers, αυθεντικά σουβλάκια, αλλά και μοναδική ατμόσφαιρα που συνδυάζει street food κουλτούρα με φιλικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εστιατορίων, ο «Λύκος» έρχεται ορεξάτος και υπόσχεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φαγητού, που θα ικανοποιήσει τόσο τους λάτρεις του παραδοσιακού όσο και εκείνους που αναζητούν πιο μοντέρνες γευστικές προτάσεις.

Η άφιξη του The Big Bad Wolf στην Αγλαντζιά δεν είναι απλώς ακόμη ένα άνοιγμα καταστήματος, αλλά ένα γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή, δίνοντας μια νέα πνοή στη γαστρονομική σκηνή της Λευκωσίας.

Stay tuned γιατί ο Λύκος έρχεται ορεξάτος αναφέρει η γνωστή αλυσίδα σε ανάρτησή της στο facebook.

 

