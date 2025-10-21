Εταίροι για ΑΤΑ - «Δεν ικανοποιεί ούτε εργοδότες ούτε εργαζομένους το νέο πλαίσιο»

Από τη μία, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι εκ πρώτης δεν φαίνεται να αντανακλά «έναν εκσυγχρονισμένο θεσμό με δικαιότερη κατανομή». Από την πλευρά της, η κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι από το νέο πλαίσιο λείπουν αρκετά πράγματα και υπάρχουν πολλές αμφισημίες.

Ο κ. Ρουσουνίδης σημείωσε ότι το έγγραφο που στάλθηκε από τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών δεν είναι τελική πρόταση. «Υπάρχουν αρκετές ασάφειες και χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων σε σημεία που ενδεχομένως να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς το τι εννοεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς φαίνεται εκ πρώτης ότι δεν αντανακλά το τι συζητήθηκε στις προηγούμενες συναντήσεις, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να αντανακλά έναν εκσυγχρονισμένο θεσμό με δικαιότερη κατανομή όπως θέλουμε».

Ανέφερε, ακόμα, ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις θα προβούν, τις επόμενες μέρες, σε ασκήσεις επί χάρτου, για να εξετάσουν τον αντίκτυπο του πλαισίου στα δημόσια οικονομικά, την κυπριακή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προκειμένου να τοποθετηθούν πιο συγκεκριμένα και με προτάσεις και λύσεις που να δημιουργήσουν συγκλίσεις.

Ερωτηθείς αν έχει καθοριστεί νέα συνάντηση με τους Υπουργούς, ο ΓΓ του ΚΕΒΕ είπε ότι μαζί με το έγγραφο τη Δευτέρα, στάλθηκε και πρόσκληση για συνάντηση το απόγευμα της ίδιας ημέρας. «Είναι πολύ σοβαρό θέμα και χωρίς να το έχουμε σε βάθος συζητήσει, μελετήσει, αποκρυπτογραφήσει, δεν θα ήταν δυνατόν να πάμε σε συνάντηση. Επιφυλασσόμαστε για τις επόμενες μέρες», ανέφερε. Σημείωσε, εξάλλου, ότι μόλις έλαβαν το έγγραφο τα συλλογικά όργανα του ΚΕΒΕ συνεδρίασαν εκτάκτως τη Δευτέρα διαδικτυακά. «Θα γίνουν αρκετές συναντήσεις τις επόμενες μέρες, να διαφανεί αν θα μπορούσε το πλαίσιο να δημιουργήσει συγκλίσεις οι οποίες να μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα», είπε.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι βρίσκονται σε συνεχείς επαφές και με την ΟΕΒ, και το πλάνο είναι εντός των επόμενων ημερών να υπάρξει εκ νέου μία «πανεργοδοτική» διάσκεψη, δηλαδή μία από κοινού συνεδρίαση των εκτελεστικών επιτροπών ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Ο κ. Ρουσουνίδης δεν θέλησε να σχολιάσει συγκεκριμένα σημεία του εγγράφου, στα οποία το ΚΕΒΕ λέει ότι εντοπίζει ασάφειες. «Θέλουμε να δούμε επί χάρτου τι αντίκτυπο μπορεί να έχει το κάθε σημείο στην οικονομία του τόπου, την ανταγωνιστικότητα, και στους ίδιους τους εργαζόμενους», πριν τοποθετηθούν, επανέλαβε.

Σημειώνεται ότι η ΟΕΒ σε χθεσινή της ανάρτηση του Γενικού Διευθυντή της Μιχάλης Αντωνίου στο Χ μετά τη διαδικτυακή συνεδρίασή της, ανέφερε ότι στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης υπάρχουν σημαντικά σημεία του εγγράφου που "είναι ασαφή και αντιφατικά και με αναφορές που περιπλέκουν την προσπάθεια συγκλίσεων".

Λείπουν σημαντικά στοιχεία και υπάρχουν πολλές αμφισημίες λέει η ΠΕΟ

Από την πλευρά της, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι μετά την πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, που αποτελούν τη διαπραγματευτική ομάδα, πήραν τηλέφωνο τους δύο Υπουργούς και ρώτησαν κάποια πράγματα σε σχέση με το πλαίσιο που στάλθηκε την ώρα που συνεδρίαζαν οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις.

"Διευκρινίστηκε ότι δεν είναι μεσολαβητική πρόταση, αλλά μια μορφή πλαισίου. Ζητήσαμε διευκρινίσεις και είπαμε πράγματα που ξέρουν ότι χωρίς να περιληφθούν αυτά να δεν μπορούμε να πάμε σε συμφωνία και αναμένουμε", είπε.

Στην ερώτηση για το ποια είναι αυτά τα σημεία που δεν μπορούν να λείπουν από τη συμφωνία, είπε ότι από τη μία πρέπει να περιλαμβάνει το πλαίσιο απόδοσης της ΑΤΑ αλλά και το πλαίσιο για τα ζητήματα εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Από την άλλη, πρέπει να περιλαμβάνεται και το τι ενέργειες γίνονται για επέκταση της ΑΤΑ σε άλλους εργαζόμενους.

Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί συνάντηση με τους Υπουργούς. "Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα, αν θα κατατεθεί μεσολαβητική πρόταση ή όχι", είπε.

Ερωτηθείσα αν το νέο πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για θετική έκβαση, είπε ότι "λείπουν σημαντικά πράγματα και έχει πολλές αμφισημίες, δεν μπορεί όπως είναι να γίνει αποδεκτό".

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης, εν μέσω της οποίας έλαβαν το κυβερνητικό έγγραφο, ανέφεραν ότι το κείμενο περιέχει πολλά ερωτηματικά και ασάφειες και γι' αυτό διέκοψαν τη συνεδρίασή τους, προκειμένου να ζητήσουν διευκρινίσεις. Ταυτόχρονα, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους και για συμφωνία, αλλά και για μέτρα, αν χρειαστεί, όπως είπαν.

