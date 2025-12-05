Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτη υπόθεση στην Ιταλία: Αθωώθηκε για τη δολοφονία του γείτονά του γιατί εκείνος πήγε με εκσκαφέα να του γκρεμίσει το σπίτι

 05.12.2025 - 22:39
Απίστευτη υπόθεση στην Ιταλία: Αθωώθηκε για τη δολοφονία του γείτονά του γιατί εκείνος πήγε με εκσκαφέα να του γκρεμίσει το σπίτι

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η υπόθεση του πενηντατετράχρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου του 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε θανάσιμα γείτονά του, ενώ ο τελευταίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα.

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο οποίος ονομαζόταν Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε μέρος των αυτοκινήτων που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.

Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Ντόντολι. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».

Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι.

Απίστευτη υπόθεση στην Ιταλία: Αθωώθηκε για τη δολοφονία του γείτονά του γιατί εκείνος πήγε με εκσκαφέα να του γκρεμίσει το σπίτι
Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε έναν ανασχηματισμό που, παρά τον χαρακτηρισμό «μίνι», φέρει έντονη πολιτική φόρτιση και στρατηγική στόχευση.

