Ελλάδα: 16χρονος Ρομά κλείδωσε τη 2χρονη ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς
Ελλάδα: 16χρονος Ρομά κλείδωσε τη 2χρονη ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς

 05.12.2025 - 22:48
Ελλάδα: 16χρονος Ρομά κλείδωσε τη 2χρονη ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς

Με ένα απρόσμενο θέαμα ήρθαν αντιμέτωπα το απόγευμα της Παρασκευής στελέχη της ΟΠΚΕ όταν πήγαν να ελέγξουν ένα ύποπτο όχημα καθώς, όπως διαπίστωσαν, ο οδηγός, ο οποίος είχε αποχωρήσει πεζός, το είχε κλειδώσει και είχε αφήσει μέσα ένα κοριτσάκι 2 ετών.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17:30 το απόγευμα στα Λιόσια. Οι αστυνομικοί είδαν το αυτοκίνητο και, μετά από έλεγχο της πινακίδας, διαπίστωσαν πως είναι κλεμμένο. Έκαναν σήμα στον 16χρονο οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και άφησε το όχημα κάποια στενά παρακάτω. Το κλείδωσε και αποχώρησε πεζός. 

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και βρήκαν εντός αυτού το κοριτσάκι. Παράλληλα εντόπισαν και τη μητέρα του παιδιού η οποία τους ενημέρωσε πως δεν διαθέτει κλειδιά για το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να σπάσουν το τζάμι. Απεγκλώβισαν τη μικρή από το όχημα και ρώτησαν τη γυναίκα ποιος ήταν ο οδηγός με εκείνη να απαντά πως οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 16χρονος αδερφός της. 

Η γυναίκα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ ο αδερφός της αναζητείται. Άπαντες είναι Ρομά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε έναν ανασχηματισμό που, παρά τον χαρακτηρισμό «μίνι», φέρει έντονη πολιτική φόρτιση και στρατηγική στόχευση.

