5 tips για να νιώσετε τη μαγεία των γιορτών – Χωρίς το άγχος των «τέλειων» διακοπών

Τα Χριστούγεννα δεν είναι απαραίτητα μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ψυχική υγεία

Μια συστηματική ανασκόπηση 25 μελετών του 2023 που εξέτασαν τις ψυχιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις εισαγωγές σε νοσοκομεία διαπίστωσε ότι, στην πραγματικότητα, οι νοσηλείες για λόγους ψυχικής υγείας μειώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση ότι οι διακοπές προκαλούν έξαρση των ψυχιατρικών κρίσεων.

Υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις γι’ αυτό: Πολλοί άνθρωποι αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε «άτυπη» υποστήριξη, όπως η οικογένεια, οι φίλοι και οι γιορτινές ρουτίνες. Άλλοι θεωρούν ότι οι θετικές πτυχές της περιόδου -οι σχέσεις, οι παραδόσεις και το γιορτινό κλίμα- έχουν προστατευτική επίδραση.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η περίοδος αυτή είναι εύκολη. Για όσους βιώνουν μοναξιά, θλίψη, οικονομικές πιέσεις ή συνεχιζόμενα προβλήματα ψυχικής υγείας, οι διακοπές εξακολουθούν να είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Ο ψυχίατρος, Brendan Kelly προτείνει 5 στρατηγικές που υποστηρίζουν την συναισθηματική ευεξία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου:

1. Αντικαταστήστε τις «τέλειες διακοπές» με «αρκετά καλές διακοπές»

Η τελειομανία είναι μια ισχυρή πηγή άγχους. Οι εξιδανικευμένες εικόνες από άψογα σπίτια, τέλεια γεύματα και χαρούμενη οικογενειακή αρμονία δημιουργούν προσδοκίες που λίγοι μπορούν να ικανοποιήσουν ρεαλιστικά. Όταν η πραγματικότητα αναπόφευκτα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, συχνά ακολουθούν απογοήτευση και ενοχές. Αντικαθιστώντας την ιδέα της τελειότητας με αυτή των «αρκετά καλών» διακοπών, αφήνουμε χώρο για ατέλειες, ευελιξία και ανακούφιση.

2. Εξασφαλίστε χρόνο για τον εαυτό σας

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο χρόνος που περνάτε μόνοι είναι συχνά το πρώτο πράγμα που εξαφανίζεται. Καλοπροαίρετα σχέδια και υποχρεώσεις μπορούν να γεμίσουν κάθε διαθέσιμο λεπτό, αφήνοντας λίγο χώρο για χαλάρωση. Ωστόσο, ο ατομικός χρόνος είναι απαραίτητη για την ψυχική ευεξία. Ακόμη και σύντομες περίοδοι ησυχίας -όπως μια βόλτα, το διάβασμα ή απλά το να χαλαρώνετε χωρίς να έχετε κάτι συγκεκριμένο να κάνετε- μπορούν να αποκαταστήσουν τη συναισθηματική ισορροπία.

3. Κρατήστε τα πράγματα απλά

Οι άνθρωποι τείνουν συχνά να υπερφορτώνουν το πρόγραμμά τους, ακόμη και την περίοδο των γιορτών: Παρακολουθούν επιπλέον εκδηλώσεις, αγοράζουν περισσότερα δώρα ή δημιουργούν περίπλοκες παραδόσεις. Δυστυχώς, αυτό συνήθως αυξάνει την πίεση, αντί να την ανακουφίζει. Μειώστε τις δεσμεύσεις και εστιάστε σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία — αυτό δημιουργεί τον απαραίτητο συναισθηματικό χώρο για να αναπνεύσετε, να ηρεμήσετε και να απολαύσετε πραγματικά αυτή την ξεχωριστή περίοδο.

4. Συνδεθείτε με τρόπους που σας ταιριάζουν

Η σύνδεση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι όλες οι συνδέσεις ίδιες. Ενώ οι μεγάλες συγκεντρώσεις δίνουν ενέργεια σε μερικούς ανθρώπους, άλλοι τις βρίσκουν εξαντλητικές. Εστιάστε στην επικοινωνία και τις κοινωνικές επαφές που σας φαίνονται διαχειρίσιμες και σημαντικές. Η συναισθηματική εγγύτητα έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ τον «κοινωνικό όγκο».

5. Ζήστε τις διακοπές όπως είναι, όχι όπως «πρέπει να είναι»

Τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από ισχυρές αφηγήσεις: Πώς «πρέπει να είναι», πώς «πρέπει να νιώθετε» και πώς φαίνεται να τα απολαμβάνουν οι άλλοι. Αυτές οι προσδοκίες επισκιάζουν εύκολα την παρούσα στιγμή. Η συνειδητότητα βοηθά να ξεπεραστεί αυτή η πίεση. Δίνοντας προσοχή στις μικρές στιγμές — τη μυρωδιά του φαγητού, την ηρεμία ενός βραδιού, ένα ήσυχο γέλιο — εστιάζετε σε αυτό που συμβαίνει τώρα και όχι σε αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να συμβεί. Παραμένοντας στο παρόν, οι γιορτές γίνονται λιγότερο θέμα απόδοσης και περισσότερο θέμα εμπειρίας.

Μια εποχή που μπορεί ακόμα να προσφέρει κάτι καλό

Οι γιορτές μπορεί να συνοδεύονται από συναισθηματικό βάρος, αλλά προσφέρουν επίσης στιγμές ξεκούρασης, περισυλλογής και σύνδεσης. Όταν οι προσδοκίες είναι ρεαλιστικές και οι απαιτήσεις μειωμένες, τα Χριστούγεννα μπορούν να γίνουν λιγότερο μια προσπάθεια να ανταποκριθείτε σε πρότυπα και περισσότερο μια ευκαιρία να συνδεθείτε ουσιαστικά με τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε. Με μικρές προσαρμογές, ατομικό χρόνο και αποδοχή της «μη τελειότητας», θα μπορέσετε πραγματικά να βιώσετε τη «μαγεία» των Χριστουγέννων.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr