Υγεία
ΥΓΕΙΑ

Απίστευτη ιστορία: Στα 72 της νίκησε τον πόνο με Pilates - Τώρα νιώθει 30 χρόνια νεότερη

 05.12.2025 - 16:01
Απίστευτη ιστορία: Στα 72 της νίκησε τον πόνο με Pilates - Τώρα νιώθει 30 χρόνια νεότερη

Για την 72χρονη Averil Mohammad, το κλασικό Pilates Reformer δεν είναι απλώς ένας τρόπος να διατηρεί την ισορροπία και τη φυσική της κατάσταση.

Η άσκηση την έσωσε από τον πόνο μετά από μια ρήξη στο στροφικό πέταλο το 2021 — την ομάδα μυών και τενόντων που περιβάλλουν την άρθρωση του ώμου. Έναν τραυματισμό που θα μπορούσε να πάθει οποιοσδήποτε, καθώς συνέβη την ώρα που πέταξε ένα μπαλάκι στον σκύλο της κόρης της.

«Πριν από δύο χρόνια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κάνω ντους και δεν μπορούσα να ανεβάσω το παντελόνι μου χωρίς αφόρητο πόνο. Μια απλή κίνηση, όπως το να σηκώσω έναν καφέ, μπορούσε να με κάνει να κλαίω», θυμάται. «Αυτό έκανε πιο εύκολο να μένω στο σπίτι — κι έτσι συχνά το έκανα».

Από την άσκηση στην ακινησία

Δεν ήταν, όμως, πάντα έτσι: «Πριν από τον τραυματισμό, σήκωνα ελαφριά βάρη στο γυμναστήριο πέντε ή έξι φορές την εβδομάδα – μια ρουτίνα που διατηρούσα για τρεις δεκαετίες. Αυτό σήμαινε ότι, μετά τον τραυματισμό, ανυπομονούσα να ξανακινήσω το σώμα μου», λέει η ίδια.

Με εντολή γιατρού απείχε από το γυμναστήριο για έναν μήνα και στη συνέχεια ξεκίνησε φυσικοθεραπεία, με στόχο να επιστρέψει σταδιακά στις προπονήσεις της μέσα από ασκήσεις, όπως λάστιχα αντίστασης και πλάγιες άρσεις ώμων. Ωστόσο, εξακολουθούσε να λαμβάνει τις μέγιστες δόσεις παρακεταμόλης και ιβουπροφαίνης για να διαχειριστεί τον καθημερινό πόνο.

Το δώρο που έφερε ανακούφιση

Δύο ατομικές συνεδρίες κλασικού Pilates reformer – δώρο από την κόρη της – ήταν αρκετές για να νιώσει καλύτερα και να ξαναβρεί τον εαυτό της.

«Η κόρη μου, έχοντας ακούσει ότι αυτή η πρακτική μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση τραυματισμών, μου έκλεισε δύο ατομικές συνεδρίες», εξηγεί. Στην πραγματικότητα, όμως, ακόμη και μία ήταν αρκετή για να την πείσει ότι είχε βρει αυτό που θα τη βοηθούσε.«Ο πόνος μου βελτιώθηκε μόνο ελάχιστα μετά από εκείνη την πρώτη συνεδρία των 50 λεπτών, αλλά ένιωσα σαν να είχε φύγει ένα βάρος από πάνω μου».

Μια νέα ζωή χωρίς πόνο

Μετά από μόλις τέσσερις συνεδρίες, μπορούσε ξανά να ξαπλώσει πάνω στο δεξί της χέρι. Έναν χρόνο αργότερα, πηγαίνοντας δύο φορές την εβδομάδα, ο πόνος της από αφόρητος έγινε σχεδόν ανύπαρκτος.

Δύο χρόνια μετά, νιώθει 30 χρόνια νεότερη και αποδίδει την αποκατάστασή της αποκλειστικά στο κλασικό reformer Pilates, αλλά και στους έμπειρους εκπαιδευτές της. «Με βοηθούν να βρίσκω το “μέτρο”, δίνοντάς μου προσαρμογές, όπως να μειώνω το εύρος κίνησης όταν σηκώνω τα χέρια πάνω από το κεφάλι».

«Θα το κάνω όσο ζω»

Μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει, συνεχίζοντας τα μαθήματά της κάθε εβδομάδα. Έχει, επίσης, καθιερώσει 30 λεπτά καθημερινής ενδυνάμωσης, που περιλαμβάνει καθίσματα, κοιλιακούς και ένα λεπτό σανίδα, ενώ περπατά τουλάχιστον 6.500 βήματα την ημέρα.

«Είμαι ευγνώμων που μπορώ ξανά να σηκώνω βάρη και να περπατάω με ευκολία. Αλλά είναι τα μικρά πράγματα που πλέον δεν θεωρώ δεδομένα: μπορώ να φορέσω τα παπούτσια μου μόνη μου, να ντυθώ και να απολαμβάνω τη ζωή χωρίς πόνο».

Στα 72 της, τα μόνα «χάπια» που παίρνει είναι συμπληρώματα μαγνησίου και βιταμίνης D, ενώ ακολουθεί και μια ισορροπημένη διατροφή. Το πρωινό της περιλαμβάνει γιαούρτι με φρούτα, για μεσημεριανό πίνει ένα ρόφημα πρωτεΐνης και το βράδυ τρώει ψάρι με ρύζι και λαχανικά.

Το Pilates, όμως, της έχει προσφέρει κάτι περισσότερο από ανακούφιση από τον πόνο και ενδυνάμωση των μυών – της χάρισε την ίδια της τη ζωή πίσω. «Θα το κάνω όσο ζω», λέει χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

