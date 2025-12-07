Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Πίνετε ζεστό νερό για μία εβδομάδα και μάθετε τι (καλό) θα συμβεί στο σώμα σας – Δείτε βίντεο

 07.12.2025 - 19:14
Είναι αυτονόητο πως η κατανάλωση νερού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενυδάτωση και η καλή υγεία.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστά στους ενήλικες να πίνουν έξι έως οκτώ ποτήρια νερού την ημέρα, δηλαδή περίπου 1,5 έως 2 λίτρα.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τσάι και καφέ, και ο καλύτερος τρόπος για να μετρήσετε το επίπεδο ενυδάτωσής σας είναι από το χρώμα των ούρων σας, καθώς θα πρέπει να είναι ανοιχτό, ανοιχτό κίτρινο.

Τι γίνεται όμως αν το νερό είναι ζεστό και επιλέγετε να πίνετε ένα ποτήρι κάθε πρωί;

Οφέλη από την κατανάλωση ζεστού νερού

Αν και δεν υπάρχουν αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν πλήρως τη μέθοδο, έχουν αναφερθεί οφέλη από όσους την έχουν δοκιμάσει, καθώς πιστεύεται ότι η μέθοδος βελτιώνει την πέψη, ανακουφίζει από τη συμφόρηση και ακόμη και από τη δυσκοιλιότητα, αν χρειαστεί.

Λέγεται ότι η κατανάλωση ζεστού νερού σε διαφορετικές ώρες μπορεί να «φιλτράρει τις τοξίνες» το πρωί, να ανακουφίσει το φούσκωμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και ακόμη και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σας αν πίνετε ζεστό νερό το βράδυ, αρκεί να μην πίνετε υπερβολική ποσότητα.

Μία προσομοίωση στο YouTube απεικονίζει τα αποτελέσματα που μπορείτε να περιμένετε αν πίνετε ζεστά ροφήματα (μεταξύ 54 και 71 °C) για επτά ημέρες, αν και δεν αναφέρουν ότι «αυτό δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή», προτείνοντας να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

 

Πρώτη και δεύτερη ημέρα

Η πρώτη μέρα που θα πίνετε ζεστό νερό θα σας βοηθήσει να νιώσετε πιο αναζωογονημένοι και ενυδατωμένοι, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την εγρήγορση και να ενεργοποιήσει την πέψη, πριν το στομάχι σας νιώσει «ελαφρύτερο» τη δεύτερη μέρα, καθώς το νερό μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να επεξεργαστεί τα τρόφιμα πιο ομαλά και αποτελεσματικά.

Τρίτη και τέταρτη ημέρα

Μέχρι την τρίτη μέρα, το βίντεο αναφέρει ότι θα αρχίσετε να βλέπετε τα θετικά αποτελέσματα του ζεστού νερού στο δέρμα σας, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται πιο καθαρό και υγιές.

Η πέψη θα αρχίσει να «αισθάνεται ευκολότερη» την επόμενη μέρα, καθώς εξηγούν ότι μπορεί να έχετε ακόμη και λιγότερη επιθυμία για καφεΐνη ή ζάχαρη, καθώς αρχίζετε να το ενσωματώνετε σωστά στη ρουτίνα σας.

Πέμπτη και έκτη ημέρα

Τα επίπεδα ενέργειας σας θα πρέπει να σταθεροποιηθούν και να είναι «πιο σταθερά» μέχρι αυτό το σημείο, με την ενυδάτωση να βοηθά επίσης την κυκλοφορία στο σώμα.

Την προτελευταία ημέρα θα πρέπει να αισθανθείτε λιγότερο φουσκωμένοι, καθώς το σώμα σας θα παραμείνει «καθαρό και ισορροπημένο» από την κατανάλωση ζεστού νερού.

Έβδομη ημέρα

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το σώμα σας θα πρέπει να αισθάνεται πιο καθαρό και μπορεί να αισθανθείτε πιο ενεργητικοί, καθώς αυτή η απλή συνήθεια όχι μόνο αυξάνει τη ροή του αίματος και ανακουφίζει τα συμπτώματα του κρυολογήματος, αλλά και υποστηρίζει τη γενική ευεξία.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας για νεκρό άντρας στις Κεντρικές Φυλακές.

