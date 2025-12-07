Κακοκαιρία BYRON: Δείτε το βίντεο με το εγκαταλελειμμένο γαϊδουράκι στην καταρρακτώδη βροχή που εξόργισε το διαδίκτυο

Κύμα οργής αλλά και κινητοποίησης προκάλεσε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα δεμένο γαϊδουράκι που βρίσκεται εκτεθειμένο στη δυνατή βροχή στην περιοχή Προδρόμι της επαρχίας Πάφου.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα ΜΚΔ από μία γυναίκα η οποία και κατήγγειλε με αυτόν τον τρόπο το γεγονός σε μία προσπάθεια να κινητοποιηθούν οι τοπικές αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος για τα ζώα Κύπρου:

«Ήλθε στην αντίληψη του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου, σχετικό βίντεο το οποίο ανέβασε πολίτης και δείχνει την κατάντια μας ως πολίτες ευρωπαίους. Και πάλι ένα από τα ίδια? Πόσες φορές να τα πούμε δημόσια και πόσες φορές συστήσαμε στο τι προνοεί η νομοθεσία. Κάποιοι εκεί έξω προκαλούν και διασύρουν και εμας και την χώρα μας με συμπεριφορές που κανονικά θα έπρεπε να αποφευχθούν.

Είπαμε ότι δεν δένουμε ούτε τα άλογα ούτε τα γαϊδούρια. Πρέπει να υπάρχει στέγαστρο ούτως ώστε να διαλέγει το ζώο από μόνο που θέλει να πάει, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας.

Δεν είναι λύση ούτε και δικαιολογία ότι οι κηδεμόνες τα έχουν δεμένα με μακρύ σχοινί. Εάν δεν υπάρχει στέγαστρο που θα πάει το ζώο για να προφυλαχθεί? Κάτω από το δέντρο?

Επίσης γνώριζε πολύ καλά ο κηδεμόνας εδώ και μια εβδομάδα ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιούσε για την κακοκαιρία που ερχόταν, όμως ο κηδεμόνας δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψει το ζώο του.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και ο επαρχιακός γραμματέας του κόμματος χειρίστηκαν και χειρίζονται άμεσα αυτή την υπόθεση, έχουν κινητοποιηθεί η αστυνομία και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και αναμένουμε άμεσα να μετακινηθεί το γαϊδουράκι σε ασφαλές μέρος»