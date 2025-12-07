Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Ο Παναγιώτης έφυγε σε ηλικία 87 ετών.

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα 08/12/2025, ώρα 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λυμπιών (Νέο) , Λευκωσία .

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Ζηνοβία Π. Ολυμπίου

Τα παιδιά: Αγγελική Ολυμπίου - Γιώργος Παυλίδης, Άννα Ολυμπίου - Μάριος Χατζηαντωνίου, Φάνη Ολυμπίου - Νικόλας Κουμούσιης

Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Αποστόλου Βαρνάβα.