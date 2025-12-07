Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί
Σάρκα και οστά παίρνει αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τρεις νέοι υπουργοί και μια νέα υφυπουργός αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.
Ο Παναγιώτης έφυγε σε ηλικία 87 ετών.
Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα 08/12/2025, ώρα 14:00.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λυμπιών (Νέο) , Λευκωσία .
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00.
Σύζυγος: Ζηνοβία Π. Ολυμπίου
Τα παιδιά: Αγγελική Ολυμπίου - Γιώργος Παυλίδης, Άννα Ολυμπίου - Μάριος Χατζηαντωνίου, Φάνη Ολυμπίου - Νικόλας Κουμούσιης
Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Αποστόλου Βαρνάβα.
